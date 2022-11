Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: “Λευκή” ισοπαλία στο Ουρουγουάη – Νότια Κορέα

Ισόπαλος και χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας της Ουρουγουάης με τη Νότια Κορέα, παρά τις ευκαιρίες που είχαν και οι δύο ομάδες.

Στο χειρότερο ίσως ποιοτικά παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως τώρα, Ουρουγουάη και Νότια Κορέα έμειναν φυσιολογικά στο 0-0 στο "Education City Stadium" του Αλ Ραγιάν, στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου. Η «τσελέστε», χωρίς να είναι καλύτερη, είχε δύο δοκάρια με τον Γκοντίν (43΄) και τον Βαλβέρδε (89΄), ενώ οι Ασιάτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 34΄ με τον Ούι-τζο Χουάνγκ.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο απέφυγε να χρησιμοποιήσει από την αρχή και τους δύο βετεράνους επιθετικούς του, αφήνοντας στον πάγκο τον Εντινσον Καβάνι και χρησιμοποιώντας τον Ντάργουιν Νούνιες ως παρτενέρ του Λουίς Σουάρες. Στην αντίπερα όχθη, ο... μασκοφόρος Σον Χέουνγκ-μιν βρέθηκε κανονικά στην ενδεκάδα του Πάουλο Μπέντο, μαζί με τους δύο Χουάνγκ (Ιν-μπέομ και Ούι-τζο) του Ολυμπιακού.

Οι Ασιάτες ήταν αυτοί που πήραν από το ξεκίνημα την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ουσιαστικά τον Ροσέτ. Γενικά, το πρώτο ημίωρο κύλησε με δυνατές μονομαχίες, αλλά χωρίς αξιόλογες φάσεις, με εξαίρεση ένα καταπληκτικό κατέβασμα της μπάλας από τον Βαλβέρδε στο 19΄, με τον άσο της Ρεάλ να δοκιμάζει απευθείας το σουτ, χωρίς να βρει στόχο.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία δημιουργήθηκε στο 34΄ για τη Νότια Κορέα. Μετά από παράλληλη μπαλιά του Μουν-χουάν Κιμ από τα δεξιά, ο Ούι-τζο Χουάνγκ βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι, αλλά σούταρε ψηλά άουτ. Η απάντηση της Ουρουγουάης ήρθε στο 43΄, με την κεφαλιά του Γκοντίν μετά από κόρνερ του Βαλβέρδε να σταματά στη ρίζα του δεξιού δοκαριού.

Αν το πρώτο ημίχρονο ήταν μέτριο, το δεύτερο μπορεί να χαρακτηριστεί απογοητευτικό. Οι Ουρουγουανοί κράτησαν περισσότερο τη μπάλα στα πόδια τους, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή, ούτε με την είσοδο του Καβάνι αντί του -άφαντου- Σουάρες, ενώ οι Κορεάτες έδειξαν, είτε να αρκούνται στο βαθμό της ισοπαλίας, είτε να μην έχουν τις δυνάμεις για να κυνηγήσουν κάτι περισσότερο. Ενα ωραίο σουτ του Νούνιες στο 81΄ που έφυγε λίγο άουτ (παραλίγο να βρει τη μπάλα με το κεφάλι ο Καβάνι και να τη στείλει προς τα δίχτυα) ήταν η μοναδική αξιόλογη στιγμή ως τα τελευταία λεπτά, όπου δύο μακρινά σουτ λίγο έλειψε να «σπάσουν» την ισοπαλία. Πρώτα ο «κεραυνός» του Βαλβέρδε στο 89΄ βρήκε την εξωτερική πλευρά του δοκαριού και ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Σον λίγο έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα δίπλα από την εστία του Ροσέτ.

Διαιτητής: Κλεμάν Τιρπέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Κάσερες - Γκουέ-σουνγκ Τσο

Οι συνθέσεις:

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Ντιέγκο Αλόνσο): Ροσέτ, Κάσερες, Γκοντίν, Χιμένες, Ολιβέρα (79΄ Βίνια), Βαλβέρδε, Βεσίνο (78΄ Ντε λα Κρουζ), Μπεντανκούρ, Πελίστρι (88΄ Βαρέλα), Σουάρες (64΄ Καβάνι), Νούνιες

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Πάουλο Μπέντο): Σέουνγκ-γκιου Κιμ, Μουν-χουάν Κιμ, Μιν-τζάε Κιμ, Γιουνγκ-γκουόν Κιμ, Ιν-μπέομ Χουάνγκ, Γου-γεόνγκ Τζέονγκ, Χέουνγκ-μιν Σον, Τζάε-σουνγκ Λι (74΄ Τζουν-χο Σον), Σανγκ-χο Να (74΄ Κανγκ-ιν Λι), Ούι-τζο Χουάνγκ (74΄ Γκουέ-σουνγκ Τσο)

