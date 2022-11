Κόσμος

Πόλεμος στη Ουκρανία: εντοπίστηκαν εκατοντάδες πτώματα αμάχων στη Χερσώνα

Πτώματα αμάχων και δωμάτια βασανιστηρίων βρέθηκαν στην περιοχή.

Ο Γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Αντρέι Κόστιν ανακοίνωσε σήμερα ότι στα εδάφη της περιοχής της Χερσώνας που απελευθέρωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από τον ρωσικό στρατό βρέθηκαν περισσότερα από 400 πτώματα αμάχων και εννέα δωμάτια βασανιστηρίων.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου του Γενικού εισαγγελέα, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη εννέα δωματίων βασανιστηρίων στα απελευθερωθέντα εδάφη της περιοχής της Χερσώνας. Επίσης εντοπίσθηκαν 432 πτώματα, πρόκειται για άμαχους που τους είχαν σκοτώσει», γράφει το Interfax Ukraina.

Σύμφωνα με τον Γενικό εισαγγελέα, η απειλή από τις νάρκες στα απελευθερωθέντα εδάφη παραμένει μεγάλη. «Παραμένουν πολλά εδάφη και κτίρια που είναι ναρκοθετημένα. Επίσης ο εισβολέας συνεχίζει τους βομβαρδισμούς με όλμους», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Κόστιν δήλωσε ότι στην περιοχή της Χερσώνας εργάζονται από κοινού 12 ομάδες εισαγγελέων και ανακριτών, τις οποίες συνδράμουν εμπειρογνώμονες από το Γραφείο του Γενικού εισαγγελέα.

Η εθνική αστυνομία της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει στις 19 Νοεμβρίου ότι συνεργάτες των οργάνων επιβολής της τάξης εντόπισαν στις απελευθερωμένες περιοχές του Ντονέτσκ, του Νικολάγιεφσκ, του Χαρκόβου και της Χερσώνας τα πτώματα 991 αμάχων. Οι άμαχοι αυτοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής. Την ίδια ημέρα ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ντενίς Μοναστίρσκι είχε δηλώσει ότι στις απελευθερωθείσες περιοχές της περιοχής Χερσώνας είχαν βρεθεί 63 πτώματα ανθρώπων, οι οποίοι πέθαναν από βασανιστήρια.

Την 1η Νοεμβρίου οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την Χερσώνα. Την επόμενη μέρα άρχισε να λειτουργεί η στρατιωτική διοίκηση, η αστυνομία και η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας. Στην πόλη της Χερσώνας άρχισαν να εργάζονται περίπου 200 αστυνομικοί, ενώ τοποθετήθηκαν γύρω από την πόλη σημεία ελέγχου. Η αστυνομία καταγράφει τα εγκλήματα που διέπραξαν οι ρωσικές «αρχές» κατοχής.

Μόσχα και Κίεβο αντήλλαξαν 100 αιχμαλώτους πολέμου

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα την τελευταία από μια σειρά ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου, με τις δύο πλευρές να παραδίδουν η καθεμία στην άλλη 50 άτομα, γνωστοποίησαν Κίεβο και Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία απελευθέρωσε 50 Ρώσους στρατιώτες που είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Telegram ότι 48 στρατιώτες και δύο αξιωματικοί παραδόθηκαν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους πεζοναύτες, πεζικάριοι, συνοριοφύλακες και μέλη της εδαφικής άμυνας.

«Καταφέραμε να φέρουμε πίσω 19 υπερασπιστές της Μαριούπολης... καθώς και 15 αιχμαλώτους (πολέμου) από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και επτά από το Φιδονήσι», είπε ο Γερμάκ.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε νωρίτερα ότι πραγματοποιείται ανταλλαγή κρατουμένων με το Κίεβο, με 50 αιχμαλώτους από κάθε πλευρά.

Το Κίεβο και η Μόσχα έχουν ανταλλάξει μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.000 αιχμαλώτους πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

