Τσελίκ: Παιδαριώδης η συμπεριφορά Δένδια στη Λιβύη

Ολομέτωπη επίθεση και κατηγορίες κατά της Ελλάδας από τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος καλεί την Ελλάδα σε διάλογο.

Εκτιμώ ότι στην ιστορία της διπλωματίας πολύ λίγοι θα έχουν ξεπέσει σε μια τόσο μίζερη κατάσταση όπως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Πήγε στην Λιβύη στην Τρίπολη, όταν έμαθε ότι θα τον υποδεχόταν η ΥΠΕΞ της Λιβύης δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο. Με μια παιδαριώδη συμπεριφορά έκλεισε την πύλη του αεροσκάφους και για να κατέβη στην Βεγγάζη ζήτησε άδεια αλλά η λιβυκή κυβέρνηση δεν του έδωσε άδεια. Τότε πήγε στην Μάλτα και κλείνοντας το ραντάρ του αεροπλάνου του για να γίνει αόρατο και παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης πήγε στη Βεγγάζη. Τέτοιος ΥΠΕΞ μπορεί να υπάρχει; Την διπλωματία ενός κράτους μπορεί να την εκπροσωπεί με τέτοιες βλακώδεις κινήσεις; Τί μίζερη κατάσταση είναι αυτή; Αλλά γιατί τα κάνουν αυτά; Το μόνο τους κίνητρο είναι να κινηθούν εναντίον της Τουρκίας», δήλωσε ο Ομέρ Τσελίκ το απόγευμα της Πέμπτης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ΑΚΡ, είπε πως, «όταν ο Πρόεδρός μας έκανε χειραψία με τον Σίσι, κάναμε μεταξύ μας ένα αστείο. Ότι αύριο θα πάει εκεί ο Δένδιας. Και πράγματι έτσι έγινε. Επειδή το κίνητρό τους είναι τί να κάνουμε εναντίον της Τουρκίας, αν υπάρξει εξομάλυνση με την Αίγυπτο κινούνται φοβούμενοι ότι θα πάνε χαμένα τα παράνομα βήματα της Ελλάδας στη Μεσόγειο. Φυσικά δεν θα έχουν αποτελέσματα, ούτε στη Λιβύη είχαν, ούτε αλλού. Αυτή δεν είναι εξωτερική πολιτική ενός κράτους. Αυτή είναι μια αποτρεπτική εξωτερική πολιτική. Είναι εναντίον της Τουρκίας, εναντίον του Ερντογάν, η γλώσσα που χρησιμοποιούν δεν επιδεικνύει σεβασμό. Όταν συναντιόμαστε με τους Ευρωπαίους συνομιλητές μας, όλοι γνωρίζουν ότι είναι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης. Είναι μπελάς και για την Ευρώπη».

Τόνισε ότι, «η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να λύσει τα προβλήματά της με την Τουρκία στο τραπέζι. Θέλω να πω στην Ελλάδα αυτό: Τις δύσκολες ώρες τους, όταν είχαν κρίση, αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία. Τώρα καταγράφουμε τις κινήσεις τους εναντίον της Τουρκίας, δεν θα ξεχάσουμε τίποτα από αυτά. Αν ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας τρέξουν να πάνε σε χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της ή τις έχει βελτιώσει, να γνωρίζουν ότι θα κάνουμε τέτοια βήματα που ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας….».

