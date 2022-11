Οικονομία

Συντάξεις: Τα τελικά ποσά των αυξήσεων - Παραδείγματα

Τα παραδείγματα για τις αυξήσεις που έρχονται στις συντάξεις. Πότε θα τις "δουν" οι συνταξιούχοι και ποιους αφορά.

Αυξήσεις στο 94,6% των συνταξιούχων, διπλές αυξήσεις σε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, τριπλές αυξήσεις σε περίπου 185.000 και μια επιπλέον σύνταξη σε 1 στους 2 συνταξιούχους προκύπτουν από την ανάλυση των τελικών στοιχείων που ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και που λαμβάνουν υπόψιν όλες τις επικείμενες αυξήσεις στις αποδοχές τους, που πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά από τα τέλη του 2022.

Ειδικά για την οριζόντια αύξηση στο σύνολο των συντάξεων, που θα ισχύσει από 1/1/2023, αυτή υπολογίστηκε με βάση το ποσοστό 7,75%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση που υπάρξει η όποια μικρή απόκλιση ως προς το τελικό ποσοστό της αύξησης που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, αυτό θα πιστοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το φθινόπωρο του 2023, με τη δημοσιοποίηση των τελικών στοιχείων του πληθωρισμού και του ΑΕΠ για το 2022. Η όποια μικρή απόκλιση προκύψει θα καταβληθεί στους συνταξιούχους στις αρχές του 2024, μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά.

Από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων και συγκεκριμένα οι 2.499.285 σε σύνολο 2.634.786 (94,6%) θα δουν μία, δύο ή και τρεις αυξήσεις στο εισόδημά τους. Μάλιστα οι αυξήσεις είναι τέτοιες, που 1 στους 2 συνταξιούχους θα λάβει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη (αρκετοί και ποσά μεγαλύτερα από μια επιπλέον σύνταξη). Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν:

Από το «ξεπάγωμα» των τακτικών αυξήσεων από τις αρχές του 2023, που θα είναι 7,75%.

Από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Από την καταβολή της 4ης ετήσιας δόσης, που προβλέπεται στον νόμο Βρούτση, για συνταξιούχους που υπέβαλλαν αίτηση πριν τον Μάιο του 2016, με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

Αναλυτικά, οι αυξήσεις και το πλήθος των ωφελούμενων επιμερίζονται ως εξής:

Αύξηση της τάξεως του 7,75% θα δουν 1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.

912.644 συνταξιούχοι θα δουν κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

1.206.624 συνταξιούχοι θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ.

231.655 συνταξιούχοι θα λάβουν την 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση.

Από την ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών συνταξιούχων προκύπτουν μονές, διπλές ή και τριπλές αυξήσεις.

Συγκεκριμένα:

μια τουλάχιστον αύξηση θα δουν 2.499.285 συνταξιούχοι (λόγω της αύξησης της τάξεως του 7,75% ή της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ),

διπλή αύξηση θα δουν 1.344.696 συνταξιούχοι (λόγω του συνδυασμού των αυξήσεων της τάξεως του 7,75%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ),

τριπλή αύξηση θα δουν 185.649 συνταξιούχοι (λόγω του συνδυασμού της αύξησης της τάξεως του 7,75%, της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και της εφαρμογής της 4ης ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση).

Οι παραπάνω κατηγορίες ωφελούμενων επιμερίζονται ως εξής:

Από την οριζόντια αύξηση του 7,75% θα ωφεληθούν 1.724.713 συνταξιούχοι.

Διπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7,75% και αύξηση μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα δουν 397.164 συνταξιούχοι.

Διπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7,75% και καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ) θα δουν 947.532 συνταξιούχοι.

Τριπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7,75%, καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ και 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση) θα δουν 35.252 συνταξιούχοι.

Τριπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7,75%, αύξηση μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση) θα δουν 150.397 συνταξιούχοι.

Για τους 910.073 συνταξιούχους που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά προκύπτει πως σε ποσοστό 83% θα δουν και αυτοί αυξήσεις στις αποδοχές τους. Συγκεκριμένα:

Μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δουν αυξήσεις 515.480 συνταξιούχοι με μεγάλη προσωπική διαφορά. Οι ίδιοι θα δουν παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς.

Μέσω της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους 259.092 συνταξιούχοι και παράλληλα σημαντική απομείωση της προσωπικής τους διαφοράς.

Συμπερασματικά:

Συνολικά, το 94,6% των συνταξιούχων θα δουν μια, δυο ή και τρεις αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Διπλές αυξήσεις θα δουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι.

1 στους 2 συνταξιούχους, με τον συνδυασμό των παραπάνω αυξήσεων, θα λάβουν τουλάχιστον μια επιπλέον σύνταξη.

Το 83% όσων διαθέτουν μεγάλη προσωπική διαφορά θα δουν και αυτοί αυξήσεις μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της καταβολής της ενίσχυσης των 250 ευρώ.

Παραδείγματα αυξήσεων:

Παράδειγμα 1ο

Με μια αύξηση: Συνταξιούχος που λαμβάνει τον μήνα 850 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 66 ευρώ, ενώ το ετήσιο 792 ευρώ. Θα αγγίξει δηλαδή το 93% μιας επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 2ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα σύνταξη 900 ευρώ και δηλώνει εισοδήματα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ συνολικά το έτος. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75% και το όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 906 ευρώ (840 ευρώ από την αύξηση 7,75% και 66 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς). Το ετήσιο όφελος ξεπερνά δηλαδή ανέρχεται σε μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 3ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει τον μήνα 750 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξηση του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 58 ευρώ, ενώ το ετήσιο 696 ευρώ. Παράλληλα, ο συνταξιούχος δικαιούται και την έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ καθώς οι συντάξιμες αποδοχές του δεν ξεπερνούν τις 9.600 ευρώ τον χρόνο. Με τον συνυπολογισμό και των δυο αυξήσεων στις αποδοχές του προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 946 ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ την μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 4ο

Με τριπλή αύξηση: Συνταξιούχος που υπέβαλλε αίτημα συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016, με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λαμβάνει των 514 ευρώ τον μήνα. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο του όφελος από αυτή την αύξηση θα είναι 40 ευρώ και το ετήσιο 480 ευρώ. Παράλληλα, θα λάβει επιπλέον αύξηση 2,83% λόγω της 4ης ετήσιας αύξησης που προβλέπεται στον ν. Βρούτση με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή επιπλέον 174 ευρώ τον χρόνο. Λόγω χαμηλού εισοδήματος (κάτω από τις 9.600 ευρώ) θα λάβει και το βοήθημα των 250 ευρώ. Επομένως με τον συνδυασμό των τριών παραπάνω αυξήσεων προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος του ανέρχεται στα 904 ευρώ. Θα δει επομένως ακέραια μια επιπλέον σύνταξη αλλά και το 68% μιας 2ης επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 5ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος με μηνιαίες απολαβές 1.100 ευρώ, με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, θα δει μηναίο όφελος 85 ευρώ και ετήσιο όφελος 1.020 ευρώ. Λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δει επιπλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 1.086 ευρώ αγγίζοντας την μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 6ο

Αυξήσεις παρά την ύπαρξη σημαντικής προσωπικής διαφοράς. Συνταξιούχος με 70 ευρώ αρνητική προσωπική διαφορά λαμβάνει καθαρή σύνταξη τον μήνα 560 ευρώ. Η αύξηση του 7,75% μειώνει σημαντικά την προσωπική διαφορά ωστόσο δεν την υπερκαλύπτει. Λόγω εισοδήματος κάτω των 9.600 ευρώ τον χρόνο, ο συνταξιούχος θα λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και παράλληλα θα δει να μειώνεται κατά 42 ευρώ η προσωπική του διαφορά και θα μπορέσει να δει ταχύτερα πραγματικές αυξήσεις στη τσέπη του στο μέλλον.

