Μουντιάλ 2022: Νίκη για την Πορτογαλία κόντρα στη Γκάνα

Το συγκλονιστικό δεύτερο ημιχρονο και το ιστορικό γκολ του Ρονάλντο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «έγραψε ιστορία» στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και η Πορτογαλία μπήκε με το... δεξί στον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, επικρατώντας με 3-2 της Γκάνας σε ματς με... τρελό ρυθμό μετά το 60ό λεπτό. «Τρίποντο», που μετά το 0-0 της Ουρουγουάης με τη Νότια Κορέα φέρνει τους Ίβηρες σε «θέση οδηγού» για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του τουρνουά.

Στο Στάδιο «974» της Ντόχα, ο άνθρωπος των ρεκόρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο «έγραψε» γι άλλη μια φορά ιστορία. Τι κι αν το τελευταίο διάστημα το όνομά του έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα με τα... καμώματά του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τι κι αν αποχώρησε για πρώτη φορά στην καριέρα του μεσούσης της περιόδου από το σύλλογο που ανήκε, τι κι αν πλησιάζει τα 38 του χρόνια. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει... «αλεξίσφαιρος», όπως, παραδέχθηκε και ο ίδιος πριν την έναρξη της διοργάνωσης και το απέδειξε στο εναρκτήριο ματς της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο ίδιος στο 65ο λεπτό κι έγινε ο μοναδικός στα χρονικά του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη, που έχει σκοράρει σε 5 συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα (2006 Γερμανία, 2010 Νότια Αφρική, 2014 Βραζιλία, 2018 Ρωσία και 2020 Κατάρ).

Οκτώ λεπτά μετά το γκολ του πρώην άσου των «μπέμπηδων» ο θρύλος της Εθνικής Γκάνας, Αντρέ Αγιού «απάντησε» με κοντινή προβολή, αλλά οι Αφρικανοί δεν χάρηκαν πολύ, καθώς στα επόμενα 7 λεπτά βρέθηκαν πίσω με 3-1! Ο Αντρέ Αγιού έγινε ο Αφρικανός εν ενεργεία παίκτης με τους περισσότερους αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ (8).

Ο αγώνας στο «Στάδιο 974» ξεκίνησε με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος από ασίστ του Ζοάο Φέλιξ στο 10΄ δεν έκανε σωστά το κοντρόλ με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Ζιγκί και στην κόντρα που είχαν η μπάλα έφυγε άουτ.

Τρία λεπτά μετά και πάλι ο πρώην, πια, άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέτυχε να σκοράρει με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση στο δεύτερο δοκάρι, μετά από το κόρνερ του Μπερνάρντο Σίλβα.

Σ΄ αυτές τις δύο σημαντικές ευκαιρίες έμεινε η Πορτογαλία στο πρώτο 45λεπτο, καθώς μετά το 15΄ η Γκάνα ισορρόπησε το ματς και μπορεί να ήταν εντελώς ακίνδυνη επιθετικά, αλλά τουλάχιστον, δεν επέτρεψε στους Ίβηρες να απειλήσουν άλλη φορά την εστία του Ζίγκι.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στο β΄ μέρος. Η Πορτογαλία ήθελε, αλλά δεν μπορούσε και η Γκάνα προσπαθούσε να βρει την κατάλληλη αντεπίθεση για ν΄ απειλήσει. Η ομάδα του Άντο απείλησε πρώτη στο 55΄ με το συρτό αριστερό σουτ του Κούντους έξω από την περιοχή, που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Από κει και πέρα ο ρυθμός του ματς ήταν πραγματικά καταιγιστικός με 5 γκολ μέσα σε διάστημα 23 λεπτών! Η αρχή έγινε στο 65΄ με το πέναλτι του Ρονάλντο, στο 73΄ ο Αντρέ Αγιού ισοφάρισε, αλλά στο τρίλεπτο 78΄-80΄ η Πορτογαλία βρήκε άλλα δύο τέρματα με τα ιδανικά τελειώματα από τους Ζοάο Φέλιξ και Λεάο, από ισάριθμες ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες.

Στο 89΄ ο Μπουκαρί «έβαλε φωτιά» στο ματς με το γκολ που πέτυχε, με το οποίο έγινε το 3-2.

Διαιτητής: Ισμαΐλ Ίλφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Περέιρα, Μπρούνο Φερνάντες - Κούντους, Α. Αγιού, Σεϊντού, Ινάκι Γουίλιαμς

Οι συνθέσεις:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Φερνάντο Σάντος): Κόστα, Κανσέλο, Ντίας, Ντανίλο, Γκερέιρο, Νέβες (77΄ Λεάο), Οτάβιο (56΄ Γουίλιαμ Καρβάλιο), Φερνάντες, Φέλιξ (88΄ Ζοάο Φέλιξ), Ρονάλντο (88΄ Ράμος), Μπ. Σίλβα (88΄ Παλίνια)

ΓΚΑΝΑ (Ότο Άντο): Ζίγκι, Αμαρτέι, Σεϊντού (66΄ Λάμπτεϊ), Τζικού, Σαλισού (90΄+2 Σεμένιο), Μπάμπα, Σαμέντ (90΄+2 Κίερεχ), Πάρτεϊ, Κούντους (77΄ Μπουκάρι), Ινάκι Γουίλιαμς, Α. Αγιού (77΄ Τζόρνταν Αγιού)

