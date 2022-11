Πολιτισμός

Η Ακρόπολη προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόκληρο πρόγραμμα επίσκεψης στην Ακρόπολη κάνει εφικτή και ευχάριστη την επίσκεψη σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Προσβάσιμη σε άτομα με οπτική αναπηρία καθίσταται πλέον η Ακρόπολη των Αθηνών, με ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει απτική διαδρομή, ειδικά έντυπα και ειδικά σχεδιασμένα βοηθήματα και υλοποιήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος και με την υποστήριξη και χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση. Η διαδρομή εγκαινιάστηκε σήμερα από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία του προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου και της προέδρου του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών Ελλάδος Μαρίας Τζεβελέκου.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, μέρα χαράς για το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και για την κυβέρνηση. Από τον Ιούλιο 2019, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα την καθολική προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Προφανώς η ισότιμη πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά είναι στόχος, σκοπός, στοίχημα για το ΥΠΠΟΑ και τις υπηρεσίες του. Ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2019 να κάνουμε πράξη την προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα. Με την συμπόρευση και την σύμπραξη του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο ευχαριστώ στο πρόσωπο του προέδρου του για την συνεργασία και για τη γενναιοδωρία με την οποία καλύπτει τις πρωτοβουλίες μας στην Ακρόπολη, κατασκευάστηκε ο ανελκυστήρας πλαγιάς, ο οποίος εξυπηρετεί εκατοντάδες επισκέπτες, Eλληνες και ξένους, καθημερινά και οι νέες οδεύσεις, οι οποίες επιτρέπουν την κίνηση των αμαξιδίων και την απρόσκοπτη βάδιση στους έχοντες οποιαδήποτε μορφή κινητικής αναπηρίας και γενικά στα εμποδιζόμενα άτομα. Δεν είναι όμως μόνο η Ακρόπολη. Στα τριάμισι χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες και οι αρχαιολογικοί μας χώροι, με προτεραιότητα πάντα τους χώρους, που είναι ενταγμένοι στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γίνονται σταδιακά προσβάσιμοι σε όσο γίνεται περισσότερες ομάδες συμπολιτών μας. Έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, με τον Φάρο Τυφλών και με τις άλλες οργανώσεις των συμπολιτών μας, που έχουν προβλήματα οπτικής αναπηρίας. Συνεχίζοντας αυτό το έργο, εγκαινιάζουμε σήμερα ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη για τους έχοντες οπτική αναπηρία. Το γεγονός ότι σήμερα η Ακρόπολη γίνεται προσβάσιμη ακόμα από μία ομάδα συμπολιτών μας, για εμάς είναι μία τεράστια ικανοποίηση και μία πολύ μεγάλη χαρά. Στο πρόσωπο της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών, ευχαριστώ όλο το προσωπικό για την ευαισθησία και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα θέματα της προσβασιμότητας χωρίς καμία παρέκκλιση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση 'Προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης' έρχεται ως φυσική συνέχεια και συμπλήρωμα των παρεμβάσεων που προηγήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια: Τον φωτισμό της Ακρόπολης με τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της Ελευθερίας Ντεκώ, που βραβεύτηκε διεθνώς. Τις νέες διαδρομές για 'Ατομα με Ειδικές Ανάγκες και τον ανελκυστήρα πλαγιάς που κατέστησαν τον Ιερό Βράχο προσβάσιμο σε όλους. Ο καινούριος συμβολισμός, τον οποίο ενισχύουμε πλέον με τη δράση για την προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά και τους ξένους επισκέπτες, καθώς η μεγαλογράμματη γραφή είναι μεταφρασμένη σε έξι γλώσσες. Για το Ίδρυμα Ωνάση, η πρόσβαση στον πολιτισμό, την υγεία και την παιδεία είναι υψίστης σημασίας και υπογραμμίζει ότι για μας μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος».

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, Μαρία Τζεβελέκου, δήλωσε: «Ένα από τα στολίδια της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι επιτέλους καθολικά προσβάσιμο. Είναι ένα τεράστιο βήμα για μία πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία, όπου η αναπηρία δεν θα δημιουργεί στερεότυπα αλλά κανάλια συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Αυτό το σύγχρονο έργο, είναι προσπάθεια και αποτέλεσμα ανθρώπων που είχαν πίστη και δούλεψαν σκληρά για να μπορέσουμε σήμερα εμείς να περιηγηθούμε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης αυτόνομα, με αξιοπρέπεια, για να θαυμάσουμε τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς μας. Ελπίζω αυτό το έργο να είναι η αφετηρία για μια σειρά από τέτοιες δράσεις και κάθε αρχαιολογικός χώρος να γίνει προσβάσιμος, να έχουμε και για την πολιτιστική μας κληρονομιά τη δυνατότητα της ισότιμης πρόσβασης. Ευχαριστώ από καρδιάς το υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών, το Ίδρυμα Ωνάση και φυσικά τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος που με αγάπη, με ζήλο και σεβασμό δούλεψαν όλοι μαζί για αυτό το καινοτόμο έργο, που θεωρώ ότι είναι η απόλυτη έκφραση της ενσυναίσθησης».

Η απτική διαδρομή προβλέπει:

12 στάσεις επίσκεψης και τέσσερις πληροφοριακούς σταθμούς, όπου βρίσκονται διαθέσιμα ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και βοηθήματα απτικής μορφής.

Ειδική εφαρμογή πλοήγησης στα μνημεία του χώρου μέσω κινητού τηλεφώνου, συμβατή σε Android και IOS. Την εφαρμογή αυτή μπορεί ο επισκέπτης να κατεβάσει και από τον επίσημο ιστότοπο της Εφορείας Πόλης Αθηνών από ΕΔΩ.

Ενημερωτικά φυλλάδια της Εφορείας Πόλης Αθηνών και της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης με τα νέα αναστηλωτικά δεδομένα στη γραφή Braille και σε μεγαλογράμματη γραφή σε 6 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.

Οδηγό προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης, στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, στη γραφή Braille σε 6 γλώσσες.

Απτική κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης με υπομνηματισμό στην ελληνική και αγγλική γραφή Braille.

Πινακίδα απτικής διαδρομής του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης με υπομνηματισμό στην ελληνική και αγγλική γραφή Braille

Απτικό πρόπλασμα (μακέτα) του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης ειδικά διαμορφωμένο για τα άτομα με οπτική αναπηρία, με υπομνηματισμό στην ελληνική και αγγλική γραφή Braille.

Δύο πινακίδες με αρχαιολογικά-ιστορικά πληροφοριακά στοιχεία για την Ακρόπολη στη γραφή Braille, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

στη γραφή Braille, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Προπλάσματα αντιγράφων κιόνων των τριών ρυθμών της αρχαίας αρχιτεκτονικής ήτοι του δωρικού, ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση του φυλακτικού προσωπικού για την απόκτηση ειδικών γνώσεων και εξοικείωση με τεχνικές-εργαλεία ως προς τη διαχείριση επισκεπτών με οπτική αναπηρία.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ - Υγειονομικοί: Αντισυνταγματική η παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Τσελίκ: Παιδαριώδης η συμπεριφορά Δένδια στη Λιβύη

HumanRights 360: Σε εισαγγελικό έλεγχο οι οικονομικές δραστηριότητες της ΜΚΟ