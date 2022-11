Άλβες: Ο Μπαπέ να καταλάβει ότι Μέσι και Νεϊμάρ είναι μεγαλύτεροι παίκτες από αυτόν

Αθλητικά

Για ιδιοφυΐες έκανε λόγο ο Ντάνι Άλβες, ζητώντας από τον Μπαπέ να είναι…έξυπνος.

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν έχει καταλάβει ακόμη ότι οι συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ είναι μεγαλύτεροι παίκτες από αυτόν, είπε ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ντάνι Άλβες και προέτρεψε τον 23χρονο Γάλλο να αξιοποιήσει στο έπακρο τον χρόνο μαζί τους.

Τον Σεπτέμβριο, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Κριστόφ Γκαλτιέ, είχε υποτιμήσει τις φήμες για ρήξη μεταξύ του Μπαπέ και του Νεϊμάρ, αφού ο Γάλλος παίκτης φάνηκε να εξοργίζει τον Βραζιλιάνο όταν επέλεξε να σουτάρει αντί να του περάσει την μπάλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στο Champions League.

Ο Γκαλτιέ είπε τον περασμένο μήνα ότι η Παρί άλλαξε το σύστημά της για να δοκιμάσει πώς η επιθετική τριάδα των Μέσι, Μπαπέ και Νεϊμάρ θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

«Ο Μπαπέ είναι ένα φαινόμενο που ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι όσοι παίζουν μαζί του στην επίθεση είναι μεγαλύτερα φαινόμενα από εκείνον», είπε ο 39χρονος Άλβες μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport.

«Ο Νεϊμάρ και ο Μέσι είναι μοναδικοί: βλέπουν και κάνουν πράγματα που κανείς άλλος δεν βλέπει ή δεν μπορεί να κάνει. Ένας μεγάλος παίκτης πρέπει να ξέρει και να καταλάβει με ποιους παίζει, οι συμπαίκτες σου εμπλουτίζουν τις ικανότητές σου».

Ο Άλβες, ο οποίος τώρα παίζει στην Πούμας, είπε ότι ο Μπαπέ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το παιχνίδι με τον Μέσι και τον Νεϊμάρ. «Πρέπει να είσαι έξυπνος... είναι δύο ιδιοφυΐες... Αν τους έδινε την μπάλα ο Μπαπέ, θα έβαζε 150 γκολ», είπε.

Ο δεξιός φουλ-μπακ είναι μέλος της αποστολής της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπου η ομάδα θέλει να κερδίσει τον έκτο τίτλο της στην Ιστορία των Μουντιάλ.

