Κλιματική Κρίση - Έρευνα: Πάνω από 20000 θάνατοι λόγω... καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη

Τι δείχνει έρευνα για τους καυσωνες που ήταν μάστιγα το καλοκαίρι στη Δυτική Ευρώπη.

Οι θερινοί καύσωνες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Βρετανία οδήγησαν σε περισσότερους από 20.000 «υπερβάλλοντες» θανάτους, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και περιλαμβάνει συγκεντρωτικά, επίσημα στοιχεία.

Από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο, ο υδράργυρος έφτασε ή και ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου φέτος το καλοκαίρι. Οι ειδικοί επί του κλίματος της ομάδας επιστημόνων World Weather Attribution (WWA) διαπίστωσαν ότι τόσο υψηλές θερμοκρασίες θα ήταν «πρακτικά αδύνατον» να σημειωθούν χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Ένας καύσωνας το 2003 προκάλεσε περισσότερους από 70.000 πλεονάζοντες θανάτους στην Ευρώπη –κυρίως στη Γαλλία– και οδήγησε πολλές χώρες να εφαρμόσουν μέτρα, όπως να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και να ζητούν από τους ανθρώπους να προσέχουν τους γείτονές τους και να ανοίγουν κλιματιζόμενα σχολεία. Τα μέτρα αυτά και άλλα σχετικά προγράμματα ενδεχομένως να περιόρισαν κάπως τις επιπτώσεις από τους καύσωνες του 2022, όμως και πάλι ο απολογισμός των θυμάτων ήταν «υψηλότερος από τον αναμενόμενο», σχολίασε η Κλόε Μπρίμικομπε, μια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς, στην Αυστρία.

«Θεωρώ ότι ήταν (…) ο χειρότερος καύσωνας από το 2003», είπε στο πρακτορείο Reuters.

Επειδή οι αρχές δεν αποδίδουν τους περισσότερους θανάτους απευθείας στον καύσωνα, οι στατιστικολόγοι κάνουν κάποια εκτίμηση, βλέποντας πόσοι άνθρωποι πέθαναν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκρίνοντας τον αριθμό με αυτόν που θα αναμενόταν, με βάση τα ιστορικά δεδομένα.

Ο καύσωνας μπορεί να σκοτώσει προκαλώντας θερμοπληξία, η οποία πλήττει τον εγκέφαλο, τα νεφρά και άλλα όργανα. Μπορεί όμως να προκαλέσει και καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι η Ευρώπη θερμάνθηκε με ρυθμό διπλάσιο από τον υπόλοιπο κόσμο κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus ανέφερε ότι το καλοκαίρι του 2022 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι περισσότεροι από τους πλεονάζοντες θανάτους στην Ευρώπη, 10.420 συνολικά, καταγράφηκαν στη Γαλλία. Σύμφωνα με τη βρετανική στατιστική υπηρεσία, οι πλεονάζοντες θάνατοι στην Αγγλία και την Ουαλία ανήλθαν σε 3.271 ενώ στην Ισπανία αναφέρθηκαν 4.655 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και στη Γερμανία 4.500.

