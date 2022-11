Πολιτική

Τσίπρας σε Σχοινά: Πλαφόν στο φυσικό αέριο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης

Με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε σήμερα με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τόνισε τη σημασία που έχουν οι συστάσεις της αρμόδιας Επιτρόπου Jourova στην αντιμετώπιση του σκανδάλου των υποκλοπών, τη θωράκιση του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση του πλουραλισμού των ΜΜΕ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας «είχε επίσης την ευκαιρία να επισημάνει το έλλειμμα αλληλεγγύης που επιδεικνύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και στο προσφυγικό/μεταναστευτικό.

Υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους ευρωπαϊκή απόφαση για πλαφόν στο φυσικό αέριο σε επίπεδα που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης, τονίζοντας ότι το υπό συζήτηση πλαφόν - που είναι σχεδόν τρεις φορές πάνω από τη σημερινή τιμή και υπαγορεύεται από κάποια συμφέροντα στον ευρωπαϊκό Βορρά- θα επιδεινώσει την κρίση.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να υιοθετηθεί ένα δίκαιο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου βασισμένο στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να καθιερωθούν υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις και νόμιμες και ασφαλές οδοί επανεγκατάστασης προς την ΕΕ».

