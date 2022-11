Αθλητικά

Ολυμπιακός: πήρε τη ρεβάνς κόντρα στην Άλμπα στο ΣΕΦ

Ο Κώστας Σλούκας, σε μία εξαιρετική εμφάνιση έσπασε το ρεκόρ των 3000 πόντων στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, τη νίκη, με 86-76, στο ΣΕΦ, για την 10η αγωνιστική της Euroleague, έστω κι αν της επέτρεψε να διεκδικεί το θετικό αποτέλεσμα για 32 λεπτά. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι και πάλι ο γνωστός καλός εαυτός του, με 24 πόντους έστω κι αν είχε 2/7 τρίποντα, τον double double Κώστα Σλούκα να ξεπερνά τους 3.000 πόντους στην καριέρα του στη διοργάνωση με τους 12 που πέτυχε και να ισοφαρίζει το ρεκόρ του σε ασίστ (11), αλλά με MVP... καρδιάς τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου που έκανε ρεκόρ σεζόν με 19 πόντους (3/5 τρίποντα), ενώ μάζεψε 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τζόελ Μπόλομπόι έκανε εξαιρετική δουλειά στη ρακέτα (12π.), με τη συμβολή του να είναι καθοριστική. Τα 17 λάθη των “albatross” ήταν αποτέλεσμα της πιεστικής άμυνας των «ερυθρόλευκων», την ώρα που οι Πειραιώτες υπέπεσαν σε 9.

Η ομάδα του Πειραιά επέστρεψε στις νίκες μετά την πρώτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή ήττα, από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ και αύξησε σε 7-3 το ρεκόρ του. Την ίδια ώρα υποχρέωσε στην 7η διαδοχική ήττα την Άλμπα Βερολίνου.

Η άμυνα στον Σμιθ -έμεινε στους 12 πόντους- ήταν «κλειδί» για τη νίκη του Ολυμπιακού, όπως και το μαρκάρισμα στον Σίκμα που περιορίστηκε στους 7 πόντους. Ο Μαοντό Λο πέτυχε 12 πόντους με 4/9 τρίποντα, 10 ο Κράιστ Κουμάτζε που μάζεψε και 7 ριμπάουντ και 10 ο Ταμίρ Μπλατ.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 39-38, 61-59, 86-76

Τους Ουόκαπ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 5-2 χάρη σε 5 διαδοχικούς πόντους του Βεζένκοφ, με την Άλμπα ν’ απαντά με δικό της 5-0 από Ζούσμαν και Μπλατ για το 5-7. Οι 3 ασίστ του Ουόκαπ και οι 9 πόντοι του Βεζένκοφ έως τότε, στο πρώτο πεντάλεπτο, έφεραν στο +1 την ομάδα του Πειραιά, 11-10. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως υπέπεσαν σε λάθη και οι πόντοι του Κράιστ Κουμάτζι έφεραν το σύνολο του Νούνεζ Γκονζάλεζ στο +5, 11-16. Η Άλμπα προηγήθηκε και με +6, 13-19, από τρίποντο του Μαοντό Λο. Ένα τρίποντο του Παπανικολάου και 2/2 βολές του Σλούκα είχαν ως αποτέλεσμα το -3 (18-21) για τον Ολυμπιακό στο 10ο λεπτό.

Το +5 της Άλμπα (21-26), όταν ευστόχησε έξω από τα 6.75 ο Μαοντό Λο... εξανεμίστηκε όταν ο Ολυμπιακός πίεσε στην άμυνα στο transition και ανέλαβε δράση ο Τζόελ Μπόλομποϊ. Σε συνεργασία με τον Σλούκα, ο Αμερικανός ψηλός ήταν καταλυτικός, στο +6 των «ερυθρόλευκων», 37-31. Μέσα σε 1 λεπτό, οι Γερμανοί είχαν ανακτήσει την πρωτοπορία (37-38), αφού ο Ταμίρ Μπλατ ευστόχησε σε τρίποντο, ο Σμιθ που παρέμενε σε «χαμηλή πτήση» ανέβασε το κοντέρ του με βολές (μόλις 4 πόντους έως τότε), ενώ από τη γραμμή του φάουλ πέτυχε πόντους και ο Νεοζηλανδός Γιάνι Ουέτζελ. Ήταν η σειρά του Σλούκα να πάει στη γραμμή των βολών και με 2/2 ο γκαρντ του Ολυμπιακού διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους,, 39-38.

Ο Σακίελ ΜακΚίσικ ήταν «καυτός» μετά την έναρξη της 3ης περιόδου και με διαδοχικούς πόντους οδήγησε τον Ολυμπιακό στο +8, 46-38. Οι παίκτες της Άλμπα έμεναν θεατές για τρεισήμισι λεπτά, μετά το ημίχρονο, αδυνατώντας να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Όμως χρεώθηκε με 3ο φάουλ στον Κουμάτζε εν συνεχεία, χρεώθηκε και με τεχνική ποινή και ο Μπαρτζώκας δεν είχε άλλη επιλογή από το να τον αποσύρει στον πάγκο. Οι Γερμανοί βρήκαν και πάλι τον τρόπο να... επιστρέψουν, πλησιάζοντας στο καλάθι τον Ολυμπιακό (48-46), με τρίποντο του Σίκμα και δίποντο του Σμιθ. Ο τελευταίας διεύρυνε σε 8-0 το προσωπικό σερί του, αφού ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα για το 55-52. Ο Βεζένκοφ κρατούσε «ζωντανό» τον Ολυμπιακό και με 4/4 βολές αύξησε σε 20 τους πόντους του (59-54). Μία ακόμη φορά έδειχναν ολιγωρία στην περιφερειακή άμυνα οι παίκτες του Μπαρτζώκα και ο Λο απάντησε με τρίποντο (59-57), για να ολοκληρωθεί με σκορ 61-59 η 3η περίοδος από δίποντα των Παπανικολάου και Λαμέρς.

Η υπεροχή του Μπολομπόι στις αρχές της 4ης περιόδου ήταν... υπεύθυνη για το +5 του Ολυμπιακού, 66-61. Ο εξαιρετικός στη δημιουργία Σλούκας (11 ασίστ) και ο πρώτος σκόρε Βεζένκοφ έκαναν το 70-63, με τον πρώτο να «αγγίζει» τους 3.000 +1 πόντους στην καριέρα του στη Euroleague. Πάλι, όμως δέχτηκαν τρίποντο από τον Λο οι «ερυθρόλευκοι», για να πλησιάσει στο καλάθι με συνοπτικές διαδικασίες η Άλμπα, 70-68, δια χειρός Κουμάτζε. Από τη δύσκολη θέση, έβγαλαν αυτή τη φορά τους Πειραιώτες ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Κώστας Παπανικολαου. Ο πρώτος με τρίποντο «έγραψε» το 73-68, ενώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού με τέσσερις σερί πόντους έδωσε για πρώτη φορά στην ομάδα του αέρα 9 πόντων, 77-68. Οι Κουμάτζε και Ζούσμαν μείωσαν σε 77-72, αλλά το τρίποντο του Κώστα Παπανικολάου αποδείχτηκε αποφασιστικό, αφού μετά το 80-72 (απέμεναν 2:44΄΄), η Άλμπα δεν απείλησε ξανά τους γηπεδούχους. Με το σκορ στο 86-76 και εναπομείναντα χρόνο 3’’ οι διαιτητές καταλόγισαν… τεχνική ποινή στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, κάτι που δεν θα άλλαζε το όνομα του νικητή. Ο Ταμίρ Μπλατ αστόχησε και στη βολή, αλλά και σε τρίποντο με την εκπνοή, αφού η Άλμπα είχε και την τελευταία κατοχή

Διαιτητές: Ιερεθουέλο (Ισπανία), Λεθκάνο (Αργεντινή), Ραντοίκοβιτς (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4, Κέιναν 3 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Φαλ 2, Σλούκας 12, Βεζένκοφ 24 (2), Παπανικολάου 19 (3), Μπόλομποϊ 12 (1), Πίτερς, ΜακΚίσικ 7

ΆΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Νούνεζ Γκονζάλεζ): Λο 12 (4), Προσίντα, Σμιθ 12 (2), Ντέλοβ 9 (1), Ουέτζελ 2, Σνάιντερ, Κουμάτζε 10, Σίκμα 7 (1), Ραπίεκ, Λαμέρς 8, Μπλατ 10 (2), Ζούσμαν

