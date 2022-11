Παράξενα

Απάτη - Πάτρα: εστιάτορας την πάτησε με ρεζερβέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο άγνωστος εξαπάτησε τον εστιάτορα και του απέσπασε χιλιάδες ευρώ.

Δυο νέες περιπτώσεις εξαπάτησης πατρινών κατεγράφησαν τις τελευταίες ώρες, με τους δράστες να αποσπούν συνολικά 17.000 ευρώ στην περιοχή της Πάτρας.

Πρώτη περίπτωση απάτης μέσω τηλεφώνου

Πιο συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου ένας επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος με το πρόσχημα της κράτησης -ρεζερβέ- τραπεζιού για παρέα που θα επισκεπτόταν το βράδυ της ίδιας ημέρας το κατάστημα, ζήτησε τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού για την προκαταβολή χρηματικού ποσού.

Ο ιδιοκτήτης έλαβε μήνυμα που προσομοίαζε με εκείνο της τράπεζας του, επιβεβαίωσε του κωδικούς και 6.000 ευρώ εξαφανίστηκαν. Η μεταφορά των χρημάτων έγινε σε δυο δόσεις, ύψους 3.000 ευρώ.

Δεύτερη περίπτωση απάτης μέσω email

Στη δεύτερη περίπτωση απάτης, πρόκειται για έναν Πατρινό, στον οποίο εστάλη μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον ενημέρωνε πως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα προβεί σε αλλαγές του τραπεζικού λογαριασμού, ζητώντας επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων, αποδείχθηκε μοιραίο.

Εν αγνοία του έδωσε πρόσβαση σε αγνώστους που κατάφεραν και «σήκωσαν» από το λογαριασμό του, συνολικά 11.000 ευρώ!

Και για τις δυο υποθέσεις, σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων δραστών.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Οικιακή βοηθός: Προσωρινά κρατούμενη η 45χρονη - Ολόκληρη η απολογία της

Συντάξεις: Τα τελικά ποσά των αυξήσεων - Παραδείγματα

Τροχαίο - Βόλος: Ντελιβεράς συνήλθε μετά από επτά μήνες σε κώμα