Twitter - Μασκ: παροχή “αμνηστίας” σε αποκλεισμένους χρήστες

H ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού του πρώην προεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter Ίλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα την επανενεργοποίηση λογαριασμών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν τεθεί σε αναστολή, «υπό την προϋπόθεση ότι (οι χρήστες) δεν έχουν παραβιάσει τον νόμο ή δεν έχουν στείλει ανεπιθύμητα μηνύματα κατά τρόπο σκανδαλώδη».

«Ο κόσμος μίλησε», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μασκ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα διαδικτυακής δημοσκόπησης που είχε ξεκινήσει ο ίδιος χθες Τετάρτη, με την πλειονότητα των χρηστών να τάσσεται υπέρ της «αμνήστευσης».

«Η παροχή αμνηστίας ξεκινά την επόμενη εβδομάδα», συμπλήρωσε ο Μασκ, λίγες ημέρες αφότου επανέφερε τον λογαριασμό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

