Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις UAV την νύχτα στο Αιγαίο

Το μπαράζ των προκλητικών παραβιάσεων στην διάρκεια της Πέμπτης, συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, με υπερπτήσεις πάνω από δύο νησιά.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, στις 01:21, πάνω από την Κίναρο, στα 19.000 πόδια.

Το ίδιο τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει, νωρίτερα σήμερα, στις 00:44, υπερπτήση πάνω από τους Καλόγερους στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, στην διάρκεια τη Πέμπτης, οχτώ ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 της Τουρκίας πέταξαν πάνω από τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προχώρησαν σε 12 παραβάσεις του FIR Αθηνών ενώ παράλληλα στις παραβιάσεις συμμετείχαν και δύο αεροσκάφη τύπου CN-235.

Από τα 16 μαχητικά αεροσκάφη, τα 10 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν 7 εμπλοκές.

Έξι από τις παραβιάσεις ήταν οι υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν τα τουρκικά F-16 τις πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα, τρία ζεύγη τουρκικών F-16 που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια έκαναν υπερπτήσεις αφού πέταξαν πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων.

Το πρώτο τουρκικό ζεύγος στα 28.000 πόδια στις 13:31 και ακολούθησαν τρία λεπτά αργότερα τα άλλα δύο, το πρώτο στα 24.000 πόδια και το δεύτερο στα 15.000 πόδια.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

