Κίνα: πολύνεκρη φωτιά σε πολυκατοικία (βίντεο)

Ακόμη μια τραγωδία με πολλά θύματα, απο την πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτήριο, στην Κίνα.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στην Κίνα, στην επαρχία Σιντζιάνγκ (βορειοδυτικά), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες Πέμπτη το βράδυ, περί τις 19:40 (τοπική ώρα· στις 13:50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το πρακτορείο.

#BreakingNews | At least 10 people have been killed and nine injured in a fire at an apartment building in northwest China’s #Xinjiang region.#China pic.twitter.com/aleFgMemBp — Mirror Now (@MirrorNow) November 25, 2022

«Δέκα άνθρωποι απεβίωσαν παρότι τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες», ανέφερε το Νέα Κίνα. «Οι τραυματισμοί άλλων εννέα ανθρώπων δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως διενεργείται έρευνα για να εξιχνιαστούν τα αίτια της φωτιάς.

Ten people were killed and nine others sustained non-life-threatening injuries after a residential building caught fire on Thursday night in the Tianshan District of northwest #China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region. pic.twitter.com/TTHdFipqN6 — Ifeng News (@IFENG__official) November 25, 2022

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι αρκετά συχνές στην Κίνα, εξαιτίας των ανεπαρκών κανόνων πυρασφάλειας και της διαφθοράς αξιωματούχων που είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι για την εφαρμογή τους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Ανγιάνγκ, στην επαρχία Χενάν (κεντρικά). Οι αρχές απέδωσαν την τραγωδία σε εσφαλμένο χειρισμό εργαζομένου κατά τη διάρκεια ηλεκτροσυγκόλλησης.

