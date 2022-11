Λάρισα

Καταγγελία φοιτητή: δεν μου δίνουν πτυχίο, αν δεν πληρώσω για την Εστία (βίντεο)

Τι αναφέρει ο φοιτητής για τα χρήματα που ζητά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως αντίτιμο για την παραχώρηση σωματίου. Να καταργηθεί το “χαράτσι”, όπως το αποκαλεί, ζητά ο φοιτητής.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο φοιτητής Λαυρέντης Κουρελάς, ο οποίος έχει καταγγείλει πως δεν του δίνουν το πτυχίο του, εάν πρώτα δεν εξοφλήσει την οφειλή του προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την χρήση δωματίου στην Φοιτητική Εστία.

Το ποσό που οφείλει, μετά απο εκτπώσεις που έχουν γίνει, με βάση την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του, ανέρχεται σε 105 ευρώ.

Όπως είπε ο φοιτητής, που πρόσφατα έχασε τον πατέρα του, ενώ η μητέρα του έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό από εργατικό ατύχημα, «πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός που λέει να δίνεις 150 ευρώ για τα δίκλινα δωμάτια της Εστίας της Λάρισας και 400 ευρώ για τα μονόκλινα».

Επέμεινε ότι το θέμα δεν ειναι η συγκέντρωση των χρημάτων, δεδομένου δε πως έχει ήδη υπάρξει και κύμα προσφορών απο διάφορους πολίτες, αλλά τόνισε ότι στο επίκεντρο πρέπει να είναι το «χαράτσι» όπως το χαρακτήρισε για τους φοιτητές, που όπως είπε, πρέπει να καταργηθεί.

Ακόμη, με φωτογραφίες που έστειλε στην εκπομπή, κατήγγειλε πως οι συνθήκες στο κτήριο της Εστίας και δεν είναι καλές.

Η απάντηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απαντώντας στον Λαυρέντη Κουρελά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τα εξής:

«Η ετήσια συνδρομή για να διαμείνει κάποιος στη συγκεκριμένη εστία είναι 150 ευρώ. Η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του κυρίου Κουρελά έχει ληφθεί υπόψη και έχουν γίνει οι σχετικές εκπτώσεις με βάση τον κανονισμό.

Ο κύριος Λαυρέντης Κουρελάς έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, υπέβαλε πρόσφατα πριν από ένα μήνα αίτημά του να πάρει πτυχίο και οφείλει 105 ευρώ. Συγκεκριμένα, παρέδωσε την πτυχιακή του εργασία στις 4/7/2022, δεν υπέβαλε αίτημα για ορκωμοσία τον Ιούλιο και ζήτησε εγγράφως να συμμετέχει στην ορκωμοσία στις 1 Νοεμβρίου.

Αν πράγματι ο κύριος Κουρελάς αδυνατεί να πληρώσει το ποσό των 105 ευρώ, το αίτημά του θα ρυθμιστεί από το ίδρυμα.

Το αίτημά του όμως να καταργηθεί για όλους τους φοιτητές το «χαράτσι» όπως επικαλείται, κατά παράβαση του κανονισμού,δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Το σύνολο των εστιακών φοιτητών γνωρίζει το συμβολικό κόστος της ετήσιας συνδρομής και ανταποκρίνεται στην υποχρέωση αυτή».

