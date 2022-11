Δωδεκανήσα

Κύμα αλληλεγγύης για μάνα και παιδιά που κοιμούνται σε αυτοκίνητο

Η δημοσιοποίηση του θέματος προκάλεσε "τσουνάμι" προσφοράς από πολίτες, αλλά και κινητοποίηση από τοπικούς φορείς.

Μια μεγάλη αγκαλιά άνοιξε η Ρόδος για την 34χρονη μητέρα με τα δύο παιδιά, η οποία έμεινε χωρίς μόνιμη στέγη και η οποία τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο φιλοξενείται και η μοναδική της λύση ήταν η διαμονή σε αυτοκίνητο με τα δύο ανήλικα κορίτσια της.

Μετά την ανάδειξη του θέματος, επικοινώνησαν με την «δημοκρατική» τόσο θεσμικά όσο και ιδιωτικά δεκάδες άνθρωποι πρόθυμοι να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν για την υποστήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας, τόσο για την προσφορά στέγης όσο και για την εξασφάλιση σίτισης, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την μητέρα και τα παιδιά.

Με αφορμή το ρεπορτάζ η αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Αιμιλία – Σοφία Μέρη, γνωστή στην τοπική κοινωνία για την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει μείζονα κοινωνικά ζητήματα, παρήγγειλε κοινωνική έρευνα προκειμένου να υποστηριχθεί η μονογονεϊκή οικογένεια.

Η μητέρα, μέσω της «δημοκρατικής», ευχαριστεί δημοσίως όσους ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή της εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το κύμα αλληλεγγύης και υποστήριξης από τη Ρόδο αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι πλέον μπορεί να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία για την ίδια και για τα παιδιά της.

Οπως εξήγησε η ίδια στη «δημοκρατική», δεν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε συγγενικό ή φιλικό σπίτι και επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στο σπίτι όπου διέμενε μέχρι πρότινος με συγγενικό της πρόσωπο.

Όπως ανέφερε, η μοναδική πηγή εσόδων για την οικογένεια είναι ο μισθός της, καθώς βρήκε εργασία πριν από μερικούς μήνες, το επίδομα Α21 (140 ευρώ μηνιαίως) που παίρνει από το κράτος κι ένα ελάχιστο βοήθημα από τον πατέρα της και παππού των παιδιών, της τάξεως των 20 ευρώ περίπου τον μήνα. Ο πατέρας των κοριτσιών, όπως εξήγησε η μητέρα, δεν βοηθά στην ανατροφή των παιδιών.

Όπως εξήγησε η μητέρα μιλώντας στη «δημοκρατική» πριν από μερικές ημέρες, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι συγγενικού προσώπου στο οποίο διέμενε τα τελευταία χρόνια με τα δύο ανήλικα παιδιά της, φιλοξενήθηκε σε φιλικό σπίτι για κάποιες ημέρες, στη συνέχεια διανυκτέρευσε δύο βραδιές στο αυτοκίνητο και εν συνεχεία βρήκε προσωρινή στέγη στο σπίτι όπου τώρα διαμένει αλλά θα πρέπει να το εγκαταλείψει μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχοντας ως μοναδική επιλογή τη διανυκτέρευση στο αυτοκίνητο. Μετά όμως από την συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου, τα δεκάδες τηλεφωνήματα και το ενδιαφέρον των δομών για φιλοξενία της 34χρονης μητέρας και των παιδιών της, είναι βέβαιον ότι θα εξασφαλίσουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στην μονογονεϊκή οικογένεια.

