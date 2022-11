Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κριμαία: Η Ρωσία ενεργοποιεί το σύστημα αεράμυνας

Νεκροί και τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην Χερσώνα. Μόσχα και Κίεβο αντάλλαξαν 100 αιχμαλώτους πολέμου. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας ζητεί η ΕΕ να κλιμακώσει την πίεση στη Ρωσία.



Συστοιχίες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν σήμερα στην πόλη Αρμιάνσκ, στην —προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014— ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον δήμαρχό της.

Εν τω μεταξύ, χθες τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, απ΄όπου οι δυνάμεις της Μόσχας αποχώρησαν πριν από δύο εβδομάδες, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης.

"Οι Ρώσοι εισβολείς έπληξαν κατοικημένη περιοχή με εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων. Ένα μεγάλο κτίριο πήρε φωτιά", δήλωσε στο Telegram ο Γιάροσλαβ Γιανουσέβιτς, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας.

Μόσχα και Κίεβο αντάλλαξαν 100 αιχμαλώτους πολέμου

Παράλληλα, η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν την τελευταία από μια σειρά ανταλλαγών αιχμαλώτων πολέμου, με τις δύο πλευρές να παραδίδουν η καθεμία στην άλλη 50 άτομα, γνωστοποίησαν Κίεβο και Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ουκρανία απελευθέρωσε 50 Ρώσους στρατιώτες που είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Telegram ότι 48 στρατιώτες και δύο αξιωματικοί παραδόθηκαν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους πεζοναύτες, πεζικάριοι, συνοριοφύλακες και μέλη της εδαφικής άμυνας. «Καταφέραμε να φέρουμε πίσω 19 υπερασπιστές της Μαριούπολης... καθώς και 15 αιχμαλώτους (πολέμου) από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και επτά από το Φιδονήσι», είπε ο Γερμάκ.

Ο επικεφαλής των αυτονομιστών του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε νωρίτερα ότι πραγματοποιείται ανταλλαγή κρατουμένων με το Κίεβο, με 50 αιχμαλώτους από κάθε πλευρά.

Το Κίεβο και η Μόσχα έχουν ανταλλάξει μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.000 αιχμαλώτους πολέμου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας ζητεί η ΕΕ να κλιμακώσει την πίεση στη Ρωσία

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε χθες Πέμπτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπροσαρμόσει τις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση που ασκεί στη Μόσχα.

Ο κ. Ναουσέντα, που μίλησε σε δημοσιογράφους έπειτα από συνάντηση με τον ρουμάνο ομόλογό του Κλάους Γιοχάνις στο Βίλνιους, επισήμανε πως οι κυρώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις οι ευρωπαϊκές κυρώσεις πλήττουν περισσότερο τα κράτη μέλη από ό,τι τον στόχο τους, επικαλούμενος ιδίως τα αποτελέσματα χρήσης της ρωσικής εταιρείας ενέργειας Gazprom, που χαρακτήρισε καλά παρά τη μείωση της ποσότητας του αερίου που διέθεσε.

Η μείωση των πωλήσεων δεν την έπληξε διότι η τιμή του αερίου αυξήθηκε, εξήγησε ο πρόεδρος της μικρής χώρας της Βαλτικής. Αυτό σημαίνει, πρόσθεσε, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τις επιπτώσεις των κυρώσεων και να τις αναπροσαρμόσει.

Το Βίλνιους τασσόταν εξαρχής υπέρ των πιο τιμωρητικών μέτρων, σύμφωνα με τον κ. Ναουσέντα, που θέλει η ΕΕ να εγκρίνει την ένατη δέσμη κυρώσεων το συντομότερο δυνατόν, να γίνει «αποφασιστικό βήμα μπροστά». Η δέσμη αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει περαιτέρω περιορισμούς στη ρωσική βιομηχανία όπλων, στις ρωσικές τράπεζες και στη Rosatom, τη ρωσική δημόσια επιχείρηση ατομικής ενέργειας, πάντα σύμφωνα με την άποψη του κ. Ναουσέντα.

