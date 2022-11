Life

Συνελήφθη ο Trannos: Βρέθηκε όπλο στο αυτοκίνητο του

Που και πως εντοπίστηκε από αστυνομικούς ο τράπερ, ο οποίος συνελήφθη με ακόμη τρία άτομα.

Ο τράπερ Trannos συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες απο αστυνομικές πηγές, στις 04:10 τα ξημερώματα, στην συμβολή των οδών Ιάκχου και Περσεφόνης, στην Ομόνοια κρίθηκε ύποπτα ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ και οι αστυνομικοί το σταμάτησαν για έλεγχο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα: ο 22χρονος τράπερ Trannos, ένας 31χρονος Ελληνας και δυο Αλβανοί, ηλικίας 32 και 37 ετών .

Κατα τον έλεγχο, βρέθηκε ένα όπλο χωρίς άδεια και οι αστυνοιμικοί πέρασαν χειροπέδες και στους τέσσερις επιβαόινοντες στο όχημα, ενώ το όπλο κατασχέθηκε

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για όπλο τύπου γκλοκμ με 6 φυσίγγια στον γεμιστήρα.

Οι συλληφθέντες, που κατηγορούνται για παράνομη οπλοφορία, είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.





Ο τράπερ Trannos είχε συλληφθεί πάλι, με την ίδια κατηγορία, στις 31 Μαΐου 2022, στο Μπουρνάζι.

Τότε, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών αλλά και χρηματική ποινή, καθώς κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής, επέβαλε στον γνωστό τράπερ που συνελήφθη στο Μπουρνάζι.

Ωστόσο ο νεαρός αφότου αφέθηκε ελεύθερος δημοσίευσε ένα προκλητικό βίντεο στο Instagram στο οποίο λέει χαρακτηριστικά «πάλι καλά που βρήκαν μόνο το ένα γιατί είχα και άλλο στο αμάξι».

Ο 22χρονος όπως και οι φίλοι χαμογελούν. Δείχνουν να αντιμετωπίζουν σαν αστείο όλη την κατάσταση και δείχνουν να μην νοιώθουν ότι όσα κάνουν μπορεί να επηρεάζουν παιδιά που ακούν τους στίχους και ακόμη δεν έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα ώστε να καταλάβουν τι είναι σωστό και τι είναι ανοησία.

