Αίγυπτος: Βρέθηκαν μούμιες με χρυσές γλώσσες στο Δέλτα του Νείλου (εικόνες)

Αρχαιολόγοι εντόπισαν αρκετές μούμιες με χρυσές γλώσσες σε αρχαίους τάφους στο Δέλτα του Νείλου, στην περιοχή της Μενούφια, κοντά στο Κάιρο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Οι τάφοι χρονολογούνται από διαφορετικές εποχές, συμπεριλαμβανομένης της Ύστερης και της Ελληνορωμαϊκής Περιόδου.

Οι μούμιες δεν ήταν καλοδιατηρημένες, κάτι που υποδηλώνει ότι πιθανότατα οι τάφοι είχαν λεηλατηθεί στο παρελθόν, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αρκετούς σκελετούς τυλιγμένους με φύλλα χρυσού, αγγεία και υλικά που χρησιμοποιούνταν στη μουμιοποίηση.

Ο αρχαιολόγος Μπαχά αλ Νάγκαρ εξήγησε στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua ότι «η χρυσή γλώσσα αποσκοπούσε στο να διασφαλιστεί η ομιλία στη μεταθανάτια ζωή». Συμπλήρωσε ότι στη μουμιοποίηση «υψηλών προσώπων» ήταν σύνηθες να διακοσμούνται με χρυσό το προσωπείο, τα δάκτυλα των άνω και κάτω άκρων και η γλώσσα. Και αυτό γιατί ο χρυσός αντέχει στον χρόνο και διατηρεί τη λάμψη του.

