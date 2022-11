Κοινωνία

Τροχαίο στην λεωφόρο Σπάτων: Λεωφορείο “καβάλησε” την διαχωριστή νησίδα (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην λεωφόρο Σπάτων - Αρτέμιδος. Ο οδηγός του διπλού λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος.



Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Σπάτων - Αρτέμιδος όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε το έλεγχο και βρέθηκε πάνω στη διαχωριστική νησίδα.

Εξαιτίας του τροχαίου έκλεισε προσωρινά η Λεωφόρος Σπάτων – Αρτέμιδος στο ρεύμα προς Σπάτα.

Άγνωστο παραμένει για ποιο λόγο ο οδηγός του διπλού λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος, το οποίο εκείνη την ώρα είχε επιβάτες.

Το λεωφορείο πριν «ανέβει» στη διαχωριστική νησίδα, προσέκρουσε σε κολόνα.

Από το τροχαίο ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Φωτογραφίες: notia.gr

