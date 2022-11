Πολιτική

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Ξανθός: έκθετη η Κυβέρνηση για την εμμονή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά του Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ προς το Μαξίμου και τον Θάνο Πλεύρη, μετά από τις αναφορές για την απόφαση του ΣτΕ.

(εικόνα αρχείου)

Σε δήλωση του Ανδρέα Ξανθού, Τομεάρχη Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχετικά με τις πληροφορίες για την απόφαση του ΣτΕ περί των αναστολών εργασίας ανεμβολίαστων εργαζόμενων στο ΕΣΥ, αναφέρει τα εξής:

«Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ ότι είναι αντισυνταγματική η παράταση μέχρι 31/12/2022 των αναστολών εργασίας για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους του ΕΣΥ λόγω μη επαναξιολόγησης του μέτρου, αποτελεί τεράστια νομική και πολιτική ήττα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά για τονΥπουργό Υγείας κ. Πλεύρη.

Επιβεβαιώνεται απόλυτα η κριτική των περισσότερων επιστημόνων, των εκπροσώπων των υγειονομικών (ΟΕΝΓΕ-ΠΟΕΔΗΝ), του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, που τόνιζαν ότι η αναστολή εργασίας είναι ένα ακραίο, μη αναλογικό και τιμωρητικό μέτρο, που δεν σχετίζεται με την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά με την ακροδεξιά λογική της «σιδηράς πυγμής».

Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας είναι πολλαπλώς έκθετοι για μια εμμονική στάση που οδήγησε χιλιάδες εργαζόμενους σε εξαθλίωση και αναξιοπρέπεια, ενώ στέρησε από το ΕΣΥ πολύτιμο και έμπειρο προσωπικό σε περίοδο υγειονομικής κρίσης. Οι εργαζόμενοι σε αναστολή έπρεπε να επιστρέψουν χθες στη δουλειά τους. Η κυβέρνηση αγνόησε τους πάντες, τις Επιστημονικές Επιτροπές, τη διεθνή πρακτική, ακόμα και την προειδοποίηση του ΣτΕ. Τώρα είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί. Περιμένουμε την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση άμεσα. Έστω και στο υπό συζήτηση ν/σ για τη διάλυση του ΕΣΥ».

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - 8χρονος: με κλείδωναν στο κλουβί και μου έδιναν χαλασμένο φαγητό

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Καταγγελία φοιτητή: δεν μου δίνουν πτυχίο, αν δεν πληρώσω για την Εστία (βίντεο)