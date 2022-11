Οικονομία

Η επιδότηση Δεκεμβρίου για ρεύμα και φυσικό αέριο

Οι ανακοινώσεις Σκρέκα για το συνολικό ποσό επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο τον Δεκέμβριο. Τι ισχύει για οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια.



Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα τον Δεκέμβριο ανέρχεται στα 435 εκατ. ευρώ ενώ για το φυσικό αέριο η οριζόντια επιδότηση θα είναι 15 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις όσον αφορά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για τον Δεκέμβριο.

Ο υπουργός αρχικά υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει με συνέπεια κι αποτελεσματικότητα την πολιτική της για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σε δυο μέτωπα: Πρώτον, με τη δημιουργία συμμαχιών και την πίεση προς την Ευρώπη προκειμένου να εφαρμόσει ένα ρεαλιστικό πλαφόν στο Φυσικό Αέριο, όπως πρότεινε ήδη από τον Μάρτιο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεύτερον με άμεσες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για την απορρόφηση του μεγαλύτερου ποσοστού των αυξήσεων.

Στο χθεσινό Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, σημείωσε ο ίδιος, η Ελλάδα ηγήθηκε μεγάλης ομάδας κρατών- μελών που ζήτησε να οριστεί ένα ρεαλιστικό πλαφόν για κοινή αγορά φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετά χαμηλότερο από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι, η Ευρώπη θα μπορεί να μειώσει της τιμές Φυσικού Αερίου και κατά συνέπειας του ρεύματος.

«Είναι μια δύσκολη μάχη, που θα συνεχιστεί, στις 13 Δεκεμβρίου στο έκτακτο συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες» τόνισε ο υπουργός και σε ό,τι αφορά στον δεύτερο πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής, ανακοίνωσε τις επιδοτήσεις για τον μήνα Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα:

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια

Για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, η κλιμακωτή επιδότηση για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh η επιδότηση θα είναι 221 ευρώ MWh. Η κατηγορία αυτή αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh η επιδότηση είναι 171 Euro/MWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά MWh.

Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001 KWh, η επιδότηση ανέρχεται στα 81 ευρώ ανά MWh. Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ ανά MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) απορροφάται σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 269 ευρώ ανά MWh.

Δηλαδή, όπως είπε ο υπουργός, η αξία της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Δεκέμβριο ανέρχεται στα 282 εκατ. ευρώ.

Ηλεκτρική Ενέργεια - Επιδότηση σε Επαγγελματικά Τιμολόγια

Για τους εμπορικούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35 KVa και κατανάλωση έως τις 2.000 KWh, η επιδότηση για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται στα 183 ευρώ ανά ΜWh.

Για τους επαγγελματικούς και εμπορικούς καταναλωτές έως 35 KVa που ξεπερνούν τις 2.000KWh αλλά και όλα τα υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια χαμηλής μέσης και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται σε 34Euro/MWh.

Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 221 ευρώ ανά MWh.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα τον Δεκέμβριο ανέρχεται στα 435 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού προέρχεται από τον καινοτόμο μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από τους ηλεκτροπαραγωγούς, που έχει εφαρμόσει η Ελληνική Κυβέρνηση από τον προηγούμενο Ιούλιο και έχει αποδώσει μέχρι σήμερα πάνω από 2,5 δισ. ευρώ.

Φυσικό Αέριο - Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια - Νοικοκυριά

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους θα δώσει μια οριζόντια επιδότηση που θα ανέλθει σε 15 ευρώ ανά θερμική MWh για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Το μέτρο αφορά σε 700.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.

«Όπως έχει πει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις για όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση. Η δέσμευσή μας ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, ισχύει απολύτως» κατέληξε ο υπουργός.

