Κορονοϊός - Εμβόλιο: αυξημένη κάλυψη και για την BQ1.1

Τι αναφέρουν οι ειδικοί και τι δείχνουν οι μελέτες για την ενισχυμένη προστασία που προσφέρει το δισθενές εμβόλιο έναντι της υπομετάλλαξης BQ1.1

Σε ενημέρωση από το ΕΚΠΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Το νέο ενισχυμένο εμβόλιο της Pfizer που σχεδιάστηκε ώστε να στοχεύει τις υπομεταλλάξεις της Όμικρον BA.4 και BA.5, φαίνεται να προστατεύει και έναντι των υπομεταλλάξεων BQ.1.1 και BQ.1. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα πρόσφατα δεδομένα.

Ένα μήνα μετά τη λήψη του δισθενούς αναμνηστικού εμβολίου, οι ενήλικες 55 ετών και άνω διαπιστώθηκε ότι είχαν εννιαπλάσια αύξηση των αντισωμάτων έναντι του BQ.1.1, δήλωσε η Pfizer σε δελτίο τύπου. Τα άτομα που έλαβαν άλλη μια δόση του αρχικού εμβολίου εμφάνισαν διπλάσια αύξηση των αντισωμάτων έναντι του BQ1.1.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το δισθενές εμβόλιο προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση στους τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων για όλες τις υπομεταλλάξεις της Όμικρον σε σύγκριση με το αρχικό εμβόλιο, ανεξάρτητα από την προηγούμενη νόσηση από τον SARS-CoV-2.

Τα δισθενή ενισχυτικά εμβόλια περιέχουν δύο στελέχη εμβολίου, ένα για προστασία από τον αρχικό ιό SARS-CoV-2 και ένα άλλο που στοχεύει τις υπομεταλλάξεις της Όμικρον. Το δισθενές ενισχυτικό εμβόλιο λειτουργεί καλύτερα έναντι της BA.5, παράγοντας 13πλάσια αύξηση των αντισωμάτων σε άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών, αναφέρει η εταιρεία.

Η Moderna ανέφερε στις 14 Νοεμβρίου ότι το δισθενές εμβόλιό της παρέχει προστασία έναντι του BQ.1.1 αλλά όχι τόσο όσο έναντι της υπομετάλλαξης BA.5.

Κατά την ανάπτυξη του δισθενούς εμβολίου, η BA.5 ήταν το κυρίαρχο στέλεχος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα Κέντρα Ελέγχου και Προστασίας Νοσημάτων των ΗΠΑ αναφέρουν ότι το προηγούμενο Σάββατο, η υπομετάλλαξη BA.5 αντιπροσώπευε περίπου το 24% των περιπτώσεων ενώ η BQ.1.1 αντιπροσώπευε το 24,2% και το BQ.1 το 25%.

Ο Peter Marks, διευθυντής του τμήματος εμβολίων του FDA, δήλωσε ότι είναι ενθαρρυντικά τα ευρήματα της Pfizer και της Moderna».

