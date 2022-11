Παράξενα

Πύθωνας δάγκωσε και έσυρε σε πισίνα 5χρονο παιδί (εικόνες)

Πώς κατάφερε να επιβιώσει το μικρό αγόρι από την επίθεση που δέχτηκε από τον πύθωνα.



Ένα αγοράκι πέντε ετών επέζησε από την επίθεση πύθωνα με μήκος όσο ένα μικρό αυτοκίνητο, ο οποίος το δάγκωσε, τυλίχθηκε γύρω από το πόδι του και το έσυρε μέσα σε πισίνα, όπως διηγήθηκε σήμερα ο πατέρας του σε μέσα ενημέρωσης.

Ο μικρός Μπο έπαιζε δίπλα σε πισίνα στο Μπάιρον Μπέι, στην ανατολική Αυστραλία, όταν πύθωνας μήκους τριών μέτρων του επιτέθηκε από τα διπλανά φυτά, διηγήθηκε ο πατέρας του, ο Μπεν Μπλέικ, στον ραδιοσταθμό Nine Radio. "Πιστεύω ότι ο πύθωνας περίμενε ένα θύμα, ένα πουλί ή κάποιο άλλο, και βρέθηκε ο Μπο".

Ο πύθωνας δάγκωσε το παιδί, το έσυρε μαζί του μέσα στο νερό και τυλίχθηκε γύρω από το πόδι του. Ο παππούς του αγοριού, ηλικίας 76 ετών, έτρεξε να το σώσει. Βούτηξε στην πισίνα για να το βγάλει από το νερό, ενώ το φίδι εξακολουθούσε να βρίσκεται τυλιγμένο γύρω του.

Ο Μπεν Μπλέικ απελευθέρωσε το παιδί από τον πύθωνα και προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση. "Δεν είμαι μικρός, τον ελευθέρωσα σε 15 με 20 δευτερόλεπτα", είπε.

Το αγόρι, που θεωρείται πλέον "πραγματικός στρατιώτης", αναρρώνει καλά. "Από τη στιγμή που καθαρίσαμε το αίμα και του είπαμε ότι δεν θα πεθάνει επειδή δεν ήταν δηλητηριώδες φίδι, ήταν καλά", διηγήθηκε ο πατέρας του.

Μολονότι οι πύθωνες δεν είναι δηλητηριώδεις, το πεντάχρονο αγόρι έλαβε θεραπεία για να αποφευχθεί τυχόν μόλυνσή του από το δάγκωμα.

Περιγράφοντας τα γεγονότα ως "δοκιμασία", ο Μπλέικ πρόσθεσε ότι τα φίδια είναι μια πραγματικότητα της καθημερινής ζωής στο Μπάιρον Μπέι, δημοφιλή τουριστική πόλη και Μέκκα του σερφ, που βρίσκεται βόρεια του Σίδνεϊ, σε απόσταση οκτώ ωρών οδικώς.

"Αυτή είναι η Αυστραλία. Βρίσκονται παντού", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ο πύθωνας αφέθηκε ελεύθερος και ότι "το κακοποιό στοιχείο" επέστρεψε αμέσως στα φυτά, "τον τόπο του εγκλήματος".

