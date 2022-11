Κόσμος

Τέξας: Δασκάλες κλείδωσαν 5χρονο με ειδικές ανάγκες σε δωμάτιο

Το αγοράκι με ειδικές ανάγκες παρέμεινε για μεγάλο διάστημα στην απομόνωση. Ήταν τρομαγμένο και τραυματισμένο. Αναγκάστηκε να φάει τα κόπρανά του!





Μια δασκάλα και δύο βοηθοί σε σχολείο του Τέξας συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι κλείδωσαν σε δωμάτιο ένα πεντάχρονο αγοράκι με ειδικές ανάγκες και το άφησαν εκεί μέσα μόνο του μέχρι που άρχισε να τρώει τα κόπρανά του.

Σύμφωνα με τη New York Post, εις βάρος της 47χρονης Μέλοντι Λαπόιντ και των βοηθών Τάρα Τίνεϊ, 33 ετών, και Ογκούστα Κόστλοου, 27 ετών, ασκήθηκε δίωξη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σε σχέση με το σοκαριστικό περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2021.

Οι τρεις γυναίκες, που εργάζονταν σε σχολείο της ανεξάρτητης σχολικής περιφέρειας Λίμπερτι, κατηγορούνται ότι έβαλαν το μικρό αγόρι σε δωμάτιο απομόνωσης, για να το τιμωρήσουν. Κατά το διάστημα που παρέμεινε εκεί, ο πεντάχρονος έπεσε και τραυματίστηκε, με το προσωπικό να αδιαφορεί και να μην κάνει τίποτα για να τον βοηθήσει. «Ο μικρούλης παρέμεινε κλειδωμένος μέχρι που άρχισε να τρώει τα κόπρανά του και να πίνει τα ούρα του», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στον απόηχο της σύλληψης των τριών γυναικών, η σχολική περιφέρεια Λίμπερτι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διευκρίνιζε ότι, αμέσως μετά την καταγγελία για το περιστατικό την προηγούμενη χρονιά, οι εμπλεκόμενες εργαζόμενες απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους και ξεκίνησε έρευνα σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός και οι δυο βοηθοί απολύθηκαν και ξεκίνησαν οι νομικές διαδικασίες για την ποινική δίωξη εις βάρος τους.

Και οι τρεις συλληφθείσες έχουν προφυλακιστεί και η εγγύησή τους έχει οριστεί στα 60.000 δολάρια.

πηγή: nypost.com

