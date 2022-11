Ζώδια

Ζώδια: Τα πάθη και οι προβλέψεις του τριημέρου

Έντονα συναισθήματα, πειραματισμοί και εξιδανικεύσεις μας επιφυλάσσουν οι επόμενες μέρες; Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Η Παρασκευή, θα μπορούσε να είναι μια ιδανική ημέρα για αγορές (λόγω BLACK FRIDAY) με τη σύνοδο Ερμή-Αφροδίτης να μας ωθεί να αποκτήσουμε στην καλύτερη δυνατή τιμή χρήσιμα και όμορφα πράγματα που θα μας φτιάξουν την διάθεση! Οι δυσαρμονικές όμως όψεις της Σελήνης με Δία και Ποσειδώνα προκαλούν υπερβολική αισιοδοξία, σύγχυση και λανθασμένες εκτιμήσεις. Επομένως ναι στις αγορές, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή! Κατά τα άλλα, υπάρχει αρκετή ένταση στην ατμόσφαιρα που δεν βοηθά τις σχέσεις μας.

Το Σάββατο είναι μια ημέρα που θα επιδιώξουμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα από ότι συνήθως, να ξεφύγουμε από τα γνωστά και συνηθισμένα της καθημερινής μας ρουτίνας και να πιστέψουμε πως αν θελήσουμε μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή στη ζωή μας. Οι πειραματισμοί και οι πρωτότυπες ιδέες δεν θα λείψουν, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την συναισθηματική μας έκφραση και την προσέγγιση των άλλων ανθρώπων.

Την Κυριακή πάλι μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση, τη γλυκιά, συναισθηματική συμπεριφορά και από την άλλη τον έλεγχο και την προσπάθεια επιβολής του εγώ μας. Δεν θα λείψουν ζήλιες, εντάσεις και καχυποψίες, ιδιαίτερα ανάμεσα σε ζευγάρια που η σχέση τους δεν έχει δοκιμαστεί.

ΚΡΙΟΣ

Την Παρασκευή ασχοληθείτε με τα σχέδια σας για το μέλλον, τους στόχους και τα όνειρα σας. Προγραμματίστε τις κινήσεις σας και εξετάστε όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Επαγγελματικά, ενθουσιάζεστε από την υποστήριξη των συναδέλφων σας, αλλά δεν είναι όλοι ειλικρινείς απέναντί σας. Το Σαββατοκύριακο φέρνει συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα γιατί έχετε κουραστεί να ζείτε μέσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που σας δημιουργεί η συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου προσώπου.

ΤΑΥΡΟΣ

Ακόμη και αν κάποιες καταστάσεις δεν εξελίσσονται όπως θα θέλατε την Παρασκευή, μην γίνεστε ιδιότροποι και παράξενοι γιατί αυτή σας η συμπεριφορά θα έχει αντίκτυπο και στις προσωπικές σας σχέσεις. Στα επαγγελματικά σας οι απαιτήσεις των ανωτέρων σας καταντούν κουραστικές. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να βρεθείτε με τον άνθρωπο σας και να περάσετε πολύ όμορφα μαζί, ίσως παρακολουθώντας μια καλλιτεχνική παράσταση ή μια ψυχαγωγική δραστηριότητα. Για τους αδέσμευτους οι γνωριμίες είναι ενδιαφέρουσες αλλά όχι σταθερές.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Είστε αρκετά προβληματισμένοι την Παρασκευή με τον τρόπο που σας αντιμετωπίζουν οι δικοί σας άνθρωποι καθώς διαφωνούν με ένα σχέδιο σας χωρίς όμως να έχουν επιχειρήματα για αυτή τη διαφωνία. Δεν χρειάζεται να οξύνετε τα πράγματα ακόμη περισσότερο, απλά αφήστε να το συζητήσετε κάποια άλλη στιγμή. Επαγγελματικά, είστε περισσότερο ενθουσιώδεις από όσο χρειάζεται για ένα σχέδιο που ακούγεται περίφημο αλλά έχει πολλά αδιευκρίνιστα σημεία. Το Σαββατοκύριακο σας μπλέκει σε παιχνίδια επιβολής και εξουσίας που καθόλου δεν σας αρέσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Σας απασχολεί αρκετά ένα ζήτημα που έρχεται από το παρελθόν και σας πιέζει ψυχολογικά, αλλά οι συγκυρίες του τριημέρου δεν ευνοούν τη λύση του. Έχετε όμως την ευκαιρία να προωθήσετε τη δουλειά σας και να δείξετε την αξία σας στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, εστιάστε λοιπόν εκεί. Το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στη προσωπική σας ζωή, με τα συναισθήματα να κατακλύζουν τόσο εσάς όσο και τον σύντροφό σας. Οι αδέσμευτοι, αφήστε το παρελθόν εκεί που βρίσκεται και βρείτε νέα ενδιαφέροντα!

ΛΕΩΝ

Με όπλο την αισιοδοξία, τη θετική διάθεση και τον δυναμισμό σας, τακτοποιείτε υποθέσεις που περίμεναν καιρό τη λύση τους. Το Σαββατοκύριακο, οι απρόοπτες εξελίξεις που προκύπτουν σε ένα οικογενειακό θέμα φέρνουν στην επιφάνεια παλιά απωθημένα που πρέπει να διαχειριστείτε. Συναισθηματικά, οι διαφωνίες που έχετε με τον σύντροφό σας δεν είναι σημαντικές, αλλά γίνονται προβληματικές αν υπάρχουν παράπονα και πικρίες από το παρελθόν. Μια γενναία και ξεκάθαρη συζήτηση θα βάλει τη σχέση σας σε καινούργιες βάσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η διάθεση σας να προσφέρετε σας αναμιγνύει σε προβλήματα δικών σας ανθρώπων που όμως δεν σας αφορούν. Ψάχνοντας λοιπόν να βρείτε την πιο σωστή λύση, θα χάσετε αρκετό χρόνο που θα μπορούσατε να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν και σας χαλαρώνουν. Επαγγελματικά, γίνονται πολλές συζητήσεις αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και αυτό σας απογοητεύει. Συναισθηματικά, αποφύγετε τις συναισθηματικές υπερβολές που δεν είναι εξάλλου και του χαρακτήρα σας.

ΖΥΓΟΣ

Η Παρασκευή είναι μια ημέρα ευχάριστων συναντήσεων με δικούς σας ανθρώπους που σας φτιάχνουν τη διάθεση, ενώ ένα θετικό νέο λύνει ένα πρόβλημα που σας ταλαιπωρούσε καιρό. Το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για να σκεφτείτε που θέλετε να φτάσετε στα επαγγελματικά σας και τον τρόπο που θα το πετύχετε. Συναισθηματικά, απολαμβάνετε τις κοινές δραστηριότητες με το ταίρι σας και μέσα από αυτές η σχέση σας δυναμώνει, αλλά σκεφτείτε και το ενδεχόμενο να του δείξετε τα συναισθήματά σας κάνοντας του ένα δώρο, έστω και συμβολικής αξίας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Όταν πιστεύετε πως έχετε δίκιο σε ένα θέμα δεν υποχωρείτε με τίποτε, αλλά την Παρασκευή αποφύγετε να είστε δογματικοί στις συζητήσεις σας για να μην συγκρουστείτε με ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο. Αποφύγετε επίσης σημαντικές αποφάσεις σε οικονομικά θέματα. Το Σαββατοκύριακο υπόσχεται παθιασμένες ερωτικές συνευρέσεις με το ταίρι σας ενώ οι αδέσμευτοι μπορούν να περιμένουν αντίστοιχες επιτυχίες χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια..

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είστε έτοιμοι να τσακωθείτε με όποιον βρεθεί μπροστά σας την Παρασκευή και μια μικρή διαφωνία που θα προκύψει με έναν ανώτερο σας, χωρίς να είναι σημαντική, θα επηρεάσει την ψυχολογία σας υπερβολικά και ίσως χάσετε την ψυχραιμία σας. Ακόμη συγκρατήστε την υπερ-αισιοδοξία σας γύρω από τα οικονομικά σας γιατί δεν έχει αντίκρισμα. Συναισθηματικά, βλέπετε όλους τους ανθρώπους με θετική ματιά και πιστεύετε πως η καλή σας τύχη σας δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ! Έχετε ωστόσο τις ημέρες αυτές την τάση να εξιδανικεύετε πρόσωπα και καταστάσεις και μπορεί να απογοητευτείτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το τριήμερο έχει αρκετό άγχος για εσάς, κυρίως γιατί οι συζητήσεις που γίνονται στο περιβάλλον της εργασίας σας δεν σας πείθουν ούτε για την ειλικρίνεια όσων τις κάνουν, ούτε για τη σοβαρότητα τους. Το Σαββατοκύριακο θα μπορέσετε να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα και θα πάρετε πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν την εξέλιξη της καριέρας σας. Συναισθηματικά, η ανάγκη σας να βρεθείτε με δικούς σας, αγαπημένους ανθρώπους μπορεί να σας κρατήσει μακριά από κοινωνικές συναναστροφές και πιθανές ενδιαφέρουσες γνωριμίες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τακτοποιείται την Παρασκευή ένα θέμα σε σχέση με το σπίτι, την οικογένεια ή ακόμη και το κατοικίδιο σας αν έχετε. Αισθάνεστε πως η ζωή σας έχει περισσότερη σταθερότητα από ότι πριν λίγο καιρό. Επαγγελματικά, συμβαίνουν διάφορα πίσω από την πλάτη σας που θα τα ανακαλύψετε σύντομα. Το Σαββατοκύριακο βρεθείτε με φίλους που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και διασκεδάστε χωρίς να αγχώνεστε για τη συναισθηματική σας ζωή. Σύντομα θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα!

ΙΧΘΥΕΣ

Το τριήμερο αυτό είστε κάπως μπερδεμένοι συναισθηματικά, αφού έχετε εξιδανικεύσει κάποια πρόσωπα, έχετε κάνει όνειρα που τα αφορούν και η συμπεριφορά τους σας προβληματίζει. Επαγγελματικά έχετε διάφορες ιδέες και σκέψεις που καλό θα είναι να τις συζητήσετε με τους ανωτέρους σας. Και λύσεις θα δώσετε, και θα εντυπωσιάσετε με τις ικανότητές σας. Τα οικονομικά σας έχουν δρόμο μέχρι να σταθεροποιηθούν, και οι συμβουλές ενός εμπειρότερου και έμπιστου ανθρώπου θα σας φανούν πολύτιμες!

