Υδρογονάνθρακες: Νέα NAVTEX για επέκταση ερευνών νότια της Κρήτης

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι σεισμικές έρευνες στην περιοχή της Κρήτης από το ερευνητικό σκάφος της ExxonMobil.

Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η «Καθημερινή» τις αμέσως επόμενες ημέρες θα εκδοθεί νέα NAVTEX με την οποία θα παρατείνονται και θα επεκτείνονται νοτιότερα τα όρια που είχε θέσει η προηγούμενη NAVTEX, που εκδόθηκε στις 7 Νοεμβρίου και έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη των ερευνών από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό.

Το αίτημα για επέκταση των ερευνών υποβλήθηκε από την ExxonMobil στην ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) και είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος της αμερικανικής εταιρείας για επίσπευση του προγράμματος σεισμικών ερευνών, που έχει ήδη αναβαθμιστεί, με στόχο την πρόσκτηση 11.000 χιλιομέτρων δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 έναντι αρχικού στόχου 6.500 χιλιομέτρων.

Πληροφορίες, μάλιστα, θέλουν την ΕΔΕΥΕΠ και την αμερικανική εταιρεία να προχωρούν σε σύμπτυξη των διαφόρων σταδίων εξέλιξης του ερευνητικού προγράμματος, προκειμένου να επισπευσθεί η πρόσκτηση των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων και να έρθει νωρίτερα από το 2025 –που προβλέπει το χρονοδιάγραμμα– η ερευνητική γεώτρηση που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή μη κοιτασμάτων παρόμοιων με το κοίτασμα Zohr της Αιγύπτου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επέκταση των ερευνών γίνεται στο πλαίσιο του αρχικού σχεδίου. Εξελίσσεται και η διεύρυνση της περιοχής, πάντοτε εντός των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι έρευνες αυτές που ξεκινήσαμε, που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, βασίζονται σε ένα άρτια μελετημένο σχέδιο, το οποίο προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα, με βάση τα ευρήματα που γίνονται στις έρευνες, όπως από την αρχή το είχαμε προδιαγράψει, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία των πολύ σοβαρών εταιρειών που έρχονται. Tο ενδιαφέρον και δεύτερης εταιρείας αναδεικνύει περισσότερο τη σημασία της κίνησης εκεί. Πάντα σεβόμενοι το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και εντός της περιοχής που είναι η εθνική μας δικαιοδοσία.

Κάνουμε ό,τι απαιτείται, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι οι έρευνες γίνονται για τον εντοπισμό δυνατοτήτων, έτσι ώστε, αυτό που θα βγάλουμε να παράξει ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα για την Πατρίδα μας με ό,τι σημασία έχει αυτό και για το ενεργειακό μας αποτύπωμα και για την οικονομία μας γενικότερα».





