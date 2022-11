Κοινωνία

Φωτιά στην Αίγινα (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή.



Πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη αιτία εκδηλώθηκε σε θαμνώδη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κοντός της Αίγινας χωρίς να κινδυνεύει κάποιος οικισμός.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα αεροσκάφος, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς στο νησί 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κοντός Αίγινας. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 Α/Φ, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 7 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 25, 2022

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Πηγή: aeginaportal.gr

