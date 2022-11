Δίκη Φιλιππίδη: Η ένταση για τα “ερωτόλογα”, το πρόβλημα υγείας της Δροσάκη και η “πρόκληση” (βίντεο)

Life

Τι είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης για όσους τον "προκαλούν". Ποιο πρόβλημα υγείας της Λένας Δροσάκη “εξηγεί” την συνεργασία Φιλιππίδη - Μπουρδούμη. Τι είπε η κάτια Δανδουλάκη στον ΑΝΤ1 για την κατάθεση της.

Με ένταση και σε οξείς τόνους συνεχίστηκε την Παρασκευή, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Κατά την διάρκεια της συνέχισης της εξέτασης της Λένας Δροσάκη δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών, όταν ο συνήγορος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος κάνοντας ερώτηση προς την καταγγέλλουσα, αναφέρθηκε σε «ερωτόλογα», τα οποία φέρεται να έστελνε ο Πέτρος Φιλιππίδης προς την δεύτερη καταγγέλλουσα.

Τότε αντέδρασε έντονα ο δικηγόρος της κ. Σαλούστρος, τονίζοντας πως δεν ήταν ερωτόλογα, αλλά προστυχιές, κάτι το οποίο έκανε και με την Λένα Δροσάκη.

Ακολούθησε ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους δικηγόρους, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» να χτυπούν τα χέρια τους στα έδρανα, με το δικαστήριο να αποσύρεται με την έδρα προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα και τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν για να επαναφέρουν την τάξη.

«Τόσο καιρό με προκαλούν για να έχω αυτή την αντίδραση. Δεν έχω μιλήσει δυο χρόνια. Προκαλούν το οξύθυμο του χαρακτήρα μου. Θέλουν να δουν αντίδραση», είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης στην διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, σχολιάζοντας τις καταθέσεις των γυναικών που τον έχουν καταγγείλει και των μαρτύρων που καταθέτουν υπέρ τους.

Ακόμη, ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό», Θάνος Βάγιος αποκάλυψε τον λόγο που, σύμφωνα με την Λένα Δροσάκη, ο σύζυγος της Αλέξανδρος Μπουρδούμης δέχτηκε να συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη σε σειρά της ΕΡΤ, παρότι γνώριζε ότι η ηθοποιός είχε δεχτεί παρενόχληση από τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ρεπόρτερ, έχοντας λάβει και την άδεια όπως είπε της κ. Δροσάκη για αυτό, εκείνη την περίοδο είχε γεννηθεί το παιδί του ζευγαριού, είχαν αγοράσει νέο σπίτι και η Λένα Δροσάκη διαγνώστηκε με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας γυναικολογικής φύσεως, γεγονός που είχε αυξήσει σημαντικά τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν επέτρεπαν στον ηθοποιό να αρνηθεί οποιαδήποτε επαγγελματική πρόταση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη, σχετικά με την κατάθεση της στο δικαστήριο την Πέμπτη, που προκάλεσε αίσιηση





