Οικονομία

Γεωργιάδης για εορταστικό “Καλάθι του Νοικοκυριού”: Οι όροι για συμφωνία με τις αλυσίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια προϊόντα αναμένεται να μπουν στο "Εορταστικό Καλάθι". Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για την πορεία του μέτρου μέχρι στιγμής.

«Η αξία συνολικά των καλαθιών από την πρώτη εβδομάδα σε όλες τις αλυσίδες είναι σήμερα σημαντικά χαμηλότερη. Υπάρχει αλυσίδα που την πρώτη εβδομάδα είχε καλάθι συνολικής αξίας περίπου 150 ευρώ και την τέταρτη εβδομάδα συνολικής αξίας κάτω από 100 ευρώ, δηλαδή ένα τρίτο χαμηλότερα» επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μέτρου.

Επιπλέον, ανέφερε πως στα 816 προϊόντα, περίπου τα 560 προϊόντα έχουν σταθερές τιμές εδώ και ένα μήνα, σε 130 προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές τους και σε συνολικά 50-60 προϊόντα έχουν αυξηθεί οι τιμές, κυρίως σε νωπά προϊόντα, που εξαρτώνται από τον καιρό και από τη διαθεσιμότητα.

«Άρα λοιπόν, είναι τελείως προφανές ότι το "Καλάθι"έχει συμβάλει στο να κερδίζουν οι καταναλωτές λεφτά. Ο ΙΕΛΚΑ που κάνει τη μεγάλη μελέτη για τον εμπορικό κόσμο των σουπερμάρκετ, την προηγούμενη βδομάδα δημοσίευσε μελέτη, όχι με τις καινούργιες μειώσεις και έβγαζε ότι αν κάποιος αγοράζει τα προϊόντα στο καλάθι, κερδίζει τη βδομάδα περίπου 20 ευρώ» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Και οι βιομηχανίες κάνουν καλύτερες τιμές στα σουπερμάρκετ, σημείωσε ο Υπουργός, δεδομένου ότι μπαίνουν τα επώνυμα προϊόντα στο καλάθι. «Και αυτό γιατί συμβαίνει διότι οι βιομηχανίες βλέπουν ότι χάνουν πελάτες προς το καλάθι και ρίχνουν τις τιμές για να κρατήσουν το μερίδιο της αγοράς τους. Έτσι δουλεύει. 8 στα 10 προϊόντα στο καλάθι είναι επώνυμα πια. Δεν είναι ιδιωτικής ετικέτας» προσέθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ως προς την «δεύτερη ανησυχία ότι θα ανέβουν οι τιμές έξω το καλάθι και θα πέσουν μέσα στο καλάθι, ούτε αυτό έχει συμβεί» συμπλήρωσε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι και οι τιμές έξω από το καλάθι έχουν συγκρατηθεί, γιατί ακριβώς καμία βιομηχανία δεν θέλει να έχει πολύ μεγάλη απόσταση από το καλάθι, γιατί φοβάται ότι θα χάσει τον πελάτη. 'Αρα το καλάθι λειτούργησε ως ένα εργαλείο συνολικής συγκράτησης των τιμών» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει, εξήγησε ο Υπουργός, διότι ενθαρρύνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων και δεν επιτρέπει στις αλυσίδες με μεθόδους μάρκετινγκ να κρύψουν τι κάνουν ακριβώς με τις τιμές. «Έχουμε φτιάξει έναν αλγόριθμο τον οποίο έχουμε στείλει σε όλες τις αλυσίδες σουπερμάρκετ από πριν, τον έχουν συμφωνήσει όλοι. Με αυτό τον τρόπο οι αλυσίδες μεταξύ τους έχουν μπει μεταξύ τους σε έναν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό» ανέφερε.

«Εμένα δεν μου αρέσουν οι θριαμβολογίες όταν έχουμε ένα φαινόμενο τόσο δυσβάσταχτο για τον καταναλωτή και τον πολίτη όσον αφορά τον πληθωρισμό και ακρίβεια. Θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι ο κόσμος υποφέρει, ότι τα εισοδήματα του συμπιέζονται και ότι έχει την ανησυχία ότι υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής του από τον τερατώδη πληθωρισμό» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε σχέση με το εορταστικό καλάθι, το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα γίνουν οι ανακοινώσεις. «Είμαστε στις διαπραγματεύσεις γιατί αυτό που συζητάμε είναι πρώτον, ποια προϊόντα θα μπουν στο εορταστικό καλάθι που πάνω κάτω τα έχουμε συμφωνήσει, αλλά δεύτερον, θα πρέπει πριν τα ανακοινώσουμε να έχουν δέσμευση οι αλυσίδες για τη διαθεσιμότητα γιατί όταν μπαίνει κάτι στο καλάθι, θα πρέπει να το βρίσκει ο καταναλωτής» σημείωσε ο υπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμπρησμός στον Real Group: Νέα προθεσμία στον 27χρονο για να απολογηθεί

Τροχαίο στην Μεσογείων: Θρήνος για τον 28χρονο αρχισμηνία (εικόνες)

Τρίκαλα: Σκότωσε τον θείο του με λοστό για 160 ευρώ