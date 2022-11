Κοινωνία

Κυψέλη: Χειροβομβίδες βρέθηκαν σε υπόγειο

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες σε υπόγειο στην οδό Ίμβρου στην Κυψέλη.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να τις παραλάβει. Η ευρύτερη περιοχή έχει αποκλειστεί.

Τις χειροβομβίδες εντόπισε πολίτης, ο οποίος έσπευσε να ενημερώσει τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν ποιος άφησε τις χειροβομβίδες στο υπόγειο και γιατί τις είχε στην κατοχή του.

