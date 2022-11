Κοινωνία

Ενδοοικογενεική βία - Θεοδωρικάκος: Η ΕΛΑΣ έχει αντιμετωπίσει πάνω από 10000 περιστατικά

Τι αναφέρει ο κ. Θεοδωρικάκος με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης Της Βίας Κατά Των Γυναικών.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος τιμώντας και υποστηρίζοντας τη Διεθνή Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών επισκέφτηκε σήμερα αστυνομικούς που μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια στην πλατεία Συντάγματος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αφού συνομίλησε με γυναίκες αστυνομικούς που στελεχώνουν τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και γυναίκες που έσπευσαν να ενημερωθούν για τη δράση της ΕΛ.ΑΣ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία κάθε ημέρα είναι ημέρα αποτελεσματικής δράσης ενάντια στη βία απέναντι στις γυναίκες. 365 μέρες τον χρόνο η Ελληνική Αστυνομία δίνει το παρόν. Καλούμε όλες τις γυναίκες που απειλείται η ασφάλειά τους με οποιοδήποτε τρόπο να μιλήσουν ανοιχτά. Να καταγγείλουν αυτό που βιώνουν και να γνωρίζουν ότι οι αστυνομικοί μας, γυναίκες και άνδρες, θα είναι εκεί μαζί τους για να τις υποστηρίξουν ψυχικά, ηθικά, αλλά και πρακτικά αποτελεσματικά για να βρουν το δίκιο και να έχουν απολύτως την ασφάλειά τους.

Αυτό το έργο υλοποιούν καθημερινά πάνω από 400 στελέχη μας στα 18 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, που μόνο φέτος έχουν αντιμετωπίσει πάνω από 10.000 τέτοιου είδους υποθέσεις άσκησης βίας στη συντριπτική πλειοψηφία ενάντια στις γυναίκες. Όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη βία απέναντι στις γυναίκες».

