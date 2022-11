Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Η ποινή σε 60χρονο για φωτογραφίες και βίντεο της ανήλικης

Τι αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά το πέρας της απολογίας του. Τι υποστήριξε ο 60χρονος.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 5.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του ακόμα ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Πρόκειται για έναν 60χρονο συνταξιούχο, ο οποίος έλαβε κλήση σε απολογία για το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο του κοριτσιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και υποστήριξε πως δεν συναντήθηκε ποτέ από κοντά με τη 12χρονη. Υποστήριξε πως συνομιλώντας με το προφίλ της 12χρονης, του ειπώθηκε πως είναι 17 χρόνων και πως ποτέ δεν θα αναζητούσε φωτογραφίες από ένα παιδί. Πρόσθεσε πως ο συνομιλητής του παρέπεμπε σε άτομο πολύ μεγαλύτερης ηλικίας και όχι 12 ετών. Παραδέχτηκε πως έστειλε μικρό συνολικό ποσό (45 ευρώ συνολικά), πόσο το οποίο υποστήριξε πως έστειλε μετά από πίεση που δέχτηκε από το προφίλ της 12χρονης.

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά το πέρας της απολογίας του 60χρονου αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με υποχρέωση εμφάνισης σε ΑΤ της περιοχής του 3 φορές το μήνα και εγγύηση 5.000 ευρώ.

