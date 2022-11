Κοινωνία

Εμπρησμός στον Real Group: Νέα προθεσμία στον 27χρονο για να απολογηθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Nέα προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος που φέρεται ως μέλος της οργάνωσης «Χιλιάδες ήλιοι της νύχτας» η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία του Real Group τον περασμένο Ιούλιο.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί τελικά ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στις εγκαταστάσεις της REAL τον περασμένο Ιούλιο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, ωστόσο ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία που έχουν συλλέξει σε βάρος του οι αρχές. Ο 27χρονος φέρεται ως μέλος της οργάνωσης «Χιλιάδες ήλιοι της νύχτας» και συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρηση στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για:

Εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

Εμπρησμός από πρόθεση κατ'εξακολούθηση και από κοινού (κακούργημα και πλημμέλημα)

Έκρηξη κατ'εξακολούθηση και από από κοινού από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. (κακούργημα)

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (πλημμέλημα)

Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας μεγάλης αξίας (πλημμέλημα)

Παράνομη κατοχή όπλων (πλημμέλημα)

Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση (πλημμέλημα)





Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 8χρονου: Κλείδωναν σε δωμάτιο χωρίς φως τα παιδιά με κορονοϊό (βίντεο)

Δίκη Φιλιππίδη: Η ένταση για τα “ερωτόλογα”, το πρόβλημα υγείας της Δροσάκη και η “πρόκληση” (βίντεο)

Συνελήφθη ο Trannos: Βρέθηκε όπλο στο αυτοκίνητο του