Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο 70χρονος που χτύπησε την 8χρονη κόρη του και την 30χρονη σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε η γυναίκα του για το βίαιο περιστατικό.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ανήμερα - μάλιστα - της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, όπου άνδρας καταγγέλθηκε ότι χτύπησε την 8χρονη κόρη του, κι όταν επενέβη η γυναίκα του για να απομακρύνει το παιδί, άρπαξε εκείνη από τα μαλλιά, την γρονθοκόπησε τραυματίζοντας την με μαχαίρι στο δάχτυλο.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 70χρονο (ημεδαπό), ενώ η καταγγελία έγινε από την 30χρονη σύζυγό του, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο 70χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα 8χρονου: Κλείδωναν σε δωμάτιο χωρίς φως τα παιδιά με κορονοϊό (βίντεο)

Δίκη Φιλιππίδη: Η ένταση για τα “ερωτόλογα”, το πρόβλημα υγείας της Δροσάκη και η “πρόκληση” (βίντεο)

Συνελήφθη ο Trannos: Βρέθηκε όπλο στο αυτοκίνητο του