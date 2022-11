Πολιτική

Μητσοτάκης: Η πολιτική μας γεννά νέο πλούτο, ο οποίος μοιράζεται στους Έλληνες

"Οι πολίτες θα μας δώσουν νέα εντολή, ώστε να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει", τονίζει σε άρθρο του ο Πρωθυπουργός.



«Στις διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις, το κράτος εξάντλησε κάθε περιθώριο για να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Μετά τα 43 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, η κυβέρνηση στηρίζει και πάλι αποφασιστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, έχοντας δαπανήσει μέχρι στιγμής σχεδόν 13 δισεκατομμύρια» τονίζει σε άρθρο του στην ειδική έκδοση του Euro2day με τους New York Times «World Review 2022», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνει ότι εδώ και τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση αφαιρεί συνεχώς γραφειοκρατικούς και φορολογικούς σκοπέλους που έκλειναν τον δρόμο σε κάθε επενδυτικό εγχείρημα. «Με αποτελέσματα που πιστοποιούν όλα τα μεγέθη. Με τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη και τη δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας μέσα στην κρίση. Με την τρίτη δυναμικότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2021, που συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό και στο α' εξάμηνο του 2022. Με εξαγωγές που φτάνουν τα 74 δισ. και άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 5 δισ. -δύο επιδόσεις χωρίς προηγούμενο για την ελληνική οικονομία. Με δεκάδες νέες υποδομές που είτε παραδίδονται είτε κατασκευάζονται σε όλη την επικράτεια. Με τη δημιουργική αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, που χρηματοδοτούν ήδη δεκάδες δράσεις» αναφέρει.

Επίσης ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο και η ανάπτυξη έρχεται πλέον από επενδύσεις και από εξωστρέφεια, ενώ στον ενεργειακό τομέα, είναι καθοριστικός ο ρόλος της σε περιφερειακό επίπεδο, λειτουργώντας ως σημείο εισόδου ενέργειας στην Ε.Ε.

«Είναι σαφές πια στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και συμμετέχει σε σχήματα πολυμερούς συνεργασίας, ενώ παράλληλα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Ελπίζω κάποια στιγμή και η Τουρκία να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η επιθετική στάση στην περιοχή δεν πρόκειται να την οδηγήσει πουθενά» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τέλος ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων είναι η σταθερότητα, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας, όπως αναφέρει, είναι η πολιτική σταθερότητα. «Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα το λάβουν σημαντικά υπόψιν τους όταν προσέλθουν στις κάλπες και θα μας δώσουν νέα εντολή, ώστε να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει» τονίζει.

Αναλυτικά το άρθρο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα βρίσκει την υφήλιο αντιμέτωπη με προκλήσεις που θεωρούσε εξορισμένες στο παρελθόν. Την πανδημία, που προκάλεσε τη βαθύτερη ύφεση εδώ και δεκαετίες, διαδέχθηκε η επιστροφή του πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης και ακολούθησε το μεγαλύτερο πληθωριστικό κύμα των τελευταίων 50 χρόνων.

Οι εξωγενείς προκλήσεις ορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να πορευθεί η χώρα μας, αλλά και τη στρατηγική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει. Ενδυναμώνοντας τον παραδοσιακό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της, ενισχύοντας τις προοπτικές της οικονομίας της και, παράλληλα, θωρακίζοντας το εισόδημα των πολιτών της.

Στις διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις, το κράτος εξάντλησε κάθε περιθώριο για να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Μετά τα 43 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, η κυβέρνηση στηρίζει και πάλι αποφασιστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, έχοντας δαπανήσει μέχρι στιγμής σχεδόν 13 δισεκατομμύρια.

Οι δυνατότητες, όμως, του κρατικού προϋπολογισμού, προϋπόθεση για να δημιουργείται μέρισμα το οποίο θα κατανέμεται δίκαια στην κοινωνία, είναι πεπερασμένες. Γι' αυτό την κρατική στήριξη πρέπει να πλαισιώνει η υποστήριξη κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.

Εδώ και τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση αφαιρεί συνεχώς γραφειοκρατικούς και φορολογικούς σκοπέλους που έκλειναν τον δρόμο σε κάθε επενδυτικό εγχείρημα. Με αποτελέσματα που πιστοποιούν όλα τα μεγέθη. Με τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη και τη δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας μέσα στην κρίση. Με την τρίτη δυναμικότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2021, που συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό και στο α' εξάμηνο του 2022. Με εξαγωγές που φτάνουν τα 74 δισ. και άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 5 δισ. -δύο επιδόσεις χωρίς προηγούμενο για την ελληνική οικονομία. Με δεκάδες νέες υποδομές που είτε παραδίδονται είτε κατασκευάζονται σε όλη την επικράτεια. Με τη δημιουργική αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, που χρηματοδοτούν ήδη δεκάδες δράσεις.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, επειδή, παράλληλα με τη διαχείριση των κρίσεων, έχει προχωρήσει στην αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου. Η ανάπτυξη έρχεται πλέον από επενδύσεις και από εξωστρέφεια. Σήμερα βρισκόμαστε πάνω από την Ιταλία και τη Γαλλία σε εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτή η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι μία επιτυχία με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που δεν έχει ακόμη δείξει την πλήρη του δυναμική.

Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για εταιρείες - παγκόσμιους κολοσσούς, που δεν προσβλέπουν μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά τη βλέπουν ως κέντρο μιας πολύ ευρύτερης περιοχής. Πρόσφατα αναδείχθηκε πρώτη στον κόσμο, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό στη διάρκεια της κρίσης.

Στον ενεργειακό τομέα, είναι καθοριστικός ο ρόλος της σε περιφερειακό επίπεδο, λειτουργώντας ως σημείο εισόδου ενέργειας στην Ε.Ε. Παράλληλα, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Πλέον, είμαστε στη λίστα των πρώτων δέκα χωρών παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στόχος μας είναι να καταστήσουμε την πατρίδα μας ενεργειακά αυτόνομη και ανταγωνιστική. Αξιοποιώντας πρώτα και πάνω από όλα το πλούσιο αιολικό και ηλιακό της δυναμικό. Αλλά ταυτόχρονα μετατρέποντάς την και σε κόμβο διασύνδεσης ενέργειας και μεταφοράς πράσινης ενέργειας σε όλη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Είναι σαφές πια στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και συμμετέχει σε σχήματα πολυμερούς συνεργασίας, ενώ παράλληλα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Ελπίζω κάποια στιγμή και η Τουρκία να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η επιθετική στάση στην περιοχή δεν πρόκειται να την οδηγήσει πουθενά.

Η Ευρώπη, εδώ και μήνες, ορθώνει το ανάστημά της στον ρωσικό απολυταρχισμό, ο οποίος δυναμιτίζει την παγκόσμια σταθερότητα. Η πολιτική και οικονομική απομόνωση της Ρωσίας θα αποδειχθεί, όμως, ατελέσφορη αν δεν συνοδευθεί και από γενναίες υπερβάσεις σε ενωσιακό επίπεδο, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, ώστε να υπάρχει επάρκεια στην τροφοδοσία και συγκράτηση των τιμών. Ο βίαιος αυταρχισμός δεν αντιμετωπίζεται με εθνικούς εγωισμούς.

Και η ανάσχεσή του σημαίνει πολύ περισσότερα από την αποφυγή ενός ψυχρού χειμώνα για τα εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους. Ισοδυναμεί με μία ακόμη νίκη του δημοκρατικού κεκτημένου και με την απομόνωση του λαϊκισμού που καραδοκεί στις χώρες μας. Με τη νέκρωση κάθε αναθεωρητικής διάθεσης απ' όσους αμφισβητούν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα.

Εφαρμόζουμε μια εθνική πολιτική που συνδυάζει τον δυναμισμό με τη σωφροσύνη και γεννά νέο πλούτο, ο οποίος μοιράζεται ακριβοδίκαια στους Έλληνες. Που επιτρέπει στη χώρα να διαχειρίζεται τις αλλεπάλληλες κρίσεις πολύ καλύτερα από πολλούς εταίρους της. Να δημιουργεί στρατηγικά αποθέματα για ένα μέλλον που προδιαγράφεται αβέβαιο. Και να πρωτοστατεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Έχοντας συσσωρεύσει εμπειρία και γνώση, η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες προκλήσειςσε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Μπορεί να απαντήσει με αισιοδοξία, σχέδιο και δυναμισμό σε κάθε αβεβαιότητα και κάθε ανασφάλεια. Κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η σταθερότητα, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας είναι η πολιτική σταθερότητα. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα το λάβουν σημαντικά υπόψιν τους όταν προσέλθουν στις κάλπες και θα μας δώσουν νέα εντολή, ώστε να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει.»

