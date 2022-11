Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Μεγάλη νίκη της Σενεγάλης επί του Κατάρ

Επικράτησε της διοργανώτριας χώρας η Σενεγάλη, παρά το ότι κινδύνευσε.

Την πρώτη νίκη της στο Μουντιάλ 2022 πανηγύρισε η Σενεγάλη, η οποία επικράτησε 3-1 του Κατάρ στο "Al Thumama Stadium" της Ντόχα, για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου. Με γκολ του Ντιά στο 41΄, του Ντιεντιού στο 48΄ και του Τσεϊχ Ντιένγκ στο 84΄, οι πρωταθλητές Αφρικής εξασφάλισαν το «τρίποντο» και πλέον θα παίξουν «τελικό» πρόκρισης με τον Ισημερινό, στις 29/11.

Ο Μουντάρι στο 78΄ σκόραρε για τους οικοδεσπότες, οι οποίοι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους και ουσιαστικά αποκλείστηκαν (αφού τους απομένει το ματς με την Ολλανδία), «μιμούμενοι» τη Νότια Αφρική του 2010, που μέχρι φέτος ήταν η μοναδική διοργανώτρια χώρα που δεν μπόρεσε να περάσει από τη φάση των ομίλων.

Ο Αλιού Σισέ προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με την ήττα της πρεμιέρας από την Ολλανδία (2-0), με τη μία εξ αυτών να έχει ως «θύμα» τον Παπέ Αμπού Σισέ του Ολυμπιακού, που άφησε τη θέση του στον αριστερό μπακ Γιάκομπς, με τον Ντιαλό να μετατίθεται στο κέντρο της άμυνας. Η άλλη διαφοροποίηση είχε να κάνει με τον Κουγιατέ, που είχε αποχωρήσει τραυματίας από το προηγούμενο παιχνίδι, τη θέση του οποίου πήρε ο Ντιεντιού.

Από την άλλη πλευρά, το Κατάρ είχε τρεις αλλαγές στο βασικό σχήμα του, με τον Φέλιξ Σάντσες να επιλέγει μάλιστα διαφορετικό τερματοφύλακα (Μπαρσάμ αντί Αλ Σεέμπ).

Σαφώς ποιοτικότερη ομάδα η Σενεγάλη -έστω και χωρίς το μεγάλο αστέρι της, Σαντιό Μανέ-, πήρε από το ξεκίνημα τον έλεγχο του ματς και έκλεισε τους γηπεδούχους στο μισό γήπεδο. Ο Σαρ στο 4΄ μπήκε στην περιοχή, αλλά αστόχησε στην τελική προσπάθεια, ενώ την ίδια κατάληξη είχαν η κεφαλιά του Ντιεντιού στο 16΄ και το δυνατό σουτ του Ιντρίσα Γκεΐ στο 24΄. Τελικά, οι Αφρικανοί βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 41΄, με τον Ντιά να εκμεταλλεύεται το «τσαφ» του Κούκι και να ανοίγει το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή.

Οι πρωταθλητές Αφρικής διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 48΄, όταν, μετά από κόρνερ του Γιάκομπς στο πρώτο δοκάρι, ο Ντιεντιού με γυριστή κεφαλιά «έγραψε» το 0-2. Το Κατάρ προσπάθησε να αντιδράσει και βγήκε μπροστά, αλλά το μακρινό σουτ του Χασάν στο 61΄ πέρασε λίγο άουτ, ενώ ο Μεντί απέκρουσε σε κόρνερ το ωραίο πλασέ του Αλί στο 63΄ και έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση στο 67΄ σε κοντινή προσπάθεια του Μοχάμαντ (πήγε για την κεφαλιά, αλλά βρήκε τη μπάλα με το γόνατο).

Η επιμονή των γηπεδούχων δικαιώθηκε στο 78΄, με τον νεοεισελθόντα Μουντάρι να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μοχάμαντ από δεξιά, και να πετυχαίνει το πρώτο γκολ της ομάδας του στη διοργάνωση. Η μείωση του σκορ σκόρπισε ενθουσιασμό, ο οποίος όμως κόπασε στο 84΄, με τον Τσεϊχ Ντιένγκ (που επίσης είχε μπει αλλαγή) να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Ιλιμάν Εντιαγέ και να «σφραγίζει» τη νίκη της Σενεγάλης.

Διαιτητής: Αντόνιο Ματέου Λαόθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Μοχάμαντ, Αχμέντ, Μαντίμπο - Ντιά, Γιάκομπς, Σις

Οι συνθέσεις:

ΚΑΤΑΡ (Φέλιξ Σάντσες): Μπαρσάμ, Πέδρο Μιγκέλ (83΄ Γουαάντ), Α. Χασάν, Μοχάμαντ, Αλ Χάιντος (74΄ Μουντάρι), Αφίφ, Μπουντιάφ (69΄ Χατέμ), Αχμέντ (83΄ Σαλμάν), Μαντίμπο, Κούκι, Αλί

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Αλιού Σισέ): Ε. Μεντί, Σαμπαλί, Κουλιμπαλί, Ντιαλό, Ν. Μεντί (78΄ Π. Σαρ), Ντιεντιού (74΄ Τσ. Ντιένγκ), Ι. Γκεΐ, Γιάκομπς (78΄ Π. Σισέ), Ντιατά (64΄ Σις), Ντιά, Ι. Σαρ (74΄ Ι. Εντιαγέ)

