“Κιβωτός του Κόσμου”: Έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας σε όλες τις δομές

Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι δομές της «Κιβωτού» σε όλη την επικράτεια, ενώ ήδη τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας έχουν ελέγξει δύο.

Σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και σε 15 άτομα που διοικούσαν την οργάνωση εστιάζεται η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιείται από το πρωί έλεγχος από την Ασφάλεια Καλαμάτας στην δομή της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, ενώ χτες έγινε παρόμοια έρευνα στην δομή της Χίου.

Όπως ανέφερε στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι έρευνες στις περιφερειακές δομές της ΜΚΟ πραγματοποιούνται από τις τοπικές υπηρεσίες Ασφάλειας, μετά από παραγγελία της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία περνάει από «ψιλό κόσκινο» όλα τα οικονομικά, προκειμένου να συγκεντρωθούν τυχόν τιμολόγια και παραστατικά, που θα βοηθήσουν να πέσει άπλετο φως στην οικονομική δραστηριότητα της «Κιβωτού», σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας.

Βέβαια όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνταν και ελέγχονταν από το λογιστήριο της οργάνωσης στον Κολωνό, όπου επικεντρώνεται η έρευνα από την Οικονομική Αστυνομία, που έκανε «έφοδο» την περασμένη Τρίτη.

Τα στελέχη της υπηρεσίας παρέλαβαν, σε άψογη συνεργασία με τον λογιστή της οργάνωσης, όπως λένε, όλα τα βιβλία και στοιχεία που υπήρχαν, προκειμένου να μελετηθεί και διευκρινιστεί κάθε λεπτομέρεια της οικονομικής διαχείρισης και πού πήγαιναν τα χρήματα, τα οποία προέρχονταν κυρίως από δωρεές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομική πηγή, όπως προκύπτει από την μέχρι στιγμής μελέτη των στοιχείων, στα ταμεία της «Κιβωτού του Κόσμου», από το 2014 μέχρι σήμερα, έμπαιναν περίπου πέντε με έξι εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από δωρεές. Η πορεία των χρημάτων αυτών θα ελεγχθεί, ενώ ταυτόχρονα θα ελεγχθούν και δωρεές ακινήτων.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί, με όσο γίνεται ταχύτερο ρυθμό, έρευνα στα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των 15 στελεχών της οργάνωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται από τις αμοιβές που λάμβαναν, ή αν υπάρχουν στοιχεία για οικειοποίηση χρημάτων από τις δωρεές, που έμπαιναν στα ταμεία για τη φροντίδα των παιδιών.

Τα πρόσωπα αυτά είναι ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και η μητέρα του, που φέρονται ως μέτοχοι στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, επτά μέλη του πρώην ΔΣ και πέντε διευθυντικά στελέχη.

