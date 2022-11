Κοινωνία

Γέρακας: λήστεψαν σπίτι και συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Πώς συνελήφθησαν οι κακοποίοι και τι εντοπίστηκε στο οχημά τους.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 23 Νοεμβρίου, στον Γέρακα, από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης, δύο άνδρες, 23 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και βίας κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης, περιπολικό και Ομάδα ΔΙΑΣ, που έσπευσαν σε σπίτι γυναίκας στο Γέρακα, όπου διαπράχθηκε διάρρηξη - κλοπή, αντιλήφθηκαν τον 23χρονο να εξέρχεται από την κατοικία και αμέσως μετά να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο που τον περίμενε, με δύο επιβαίνοντες. Το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο κινήθηκε προς την Ομάδα ΔΙΑΣ με σκοπό να την εμβολίσει.

Οι αστυνομικοί απέφυγαν το αυτοκίνητο των δραστών, διασπάστηκαν και η μία μοτοσυκλέτα συνέδραμε το περιπολικό που καταδίωκε εκείνη τη στιγμή τον 37χρονο, ο οποίος βγήκε στη συνέχεια από την οικία και προσπάθησε να διαφύγει. Παράλληλα, η άλλη μηχανή της ΔΙΑΣ ακολούθησε το όχημα που επιβιβάστηκε ο 23χρονος.

Ο 37χρονος ακινητοποιήθηκε σε μικρή απόσταση, ενώ προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψή του, αντιστεκόμενος σθεναρά.

Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που επιβιβάστηκε προηγουμένως ο 23χρονος στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όπου και ακινητοποιήθηκε. Ο νεαρός συνελήφθη, ενώ διέφυγαν οι άλλοι δύο επιβαίνοντες.

Σημειώνεται, ότι μέσα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία από το σπίτι στον Γέρακα. Το αυτοκίνητο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από άλλο όχημα.

Τόσο τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά και χρήματα, όσο και οι κλεμμένες πινακίδες, αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

