Ελένη Τοπαλούδη ονομάστηκε η κεντρική οδός στο Διδυμότειχο (εικόνες)

Συγκίνηση στην τελετή όπου οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη παραβρέθηκαν, στέλνοντας μηνύματα.

Σε μια λιτή και έντονα συγκινησιακά φορτισμένη τελετή στο Διδυμότειχο, τόπο καταγωγής της, έγιναν χθες τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που είναι αφιερωμένο στη μνήμη της άγρια δολοφονημένης φοιτήτριας, Ελένης Τοπαλούδη και δόθηκε το όνομα της σε κεντρική οδό της πόλης.

Η Ελένη βιάστηκε και δολοφονήθηκε στη Ρόδο, όπου σπούδαζε, στις 28 Νοεμβρίου 2018 από δυο ανθρωπόμορφα κτήνη. Ο δήμος Διδυμοτείχου θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, έδωσε το όνομά της στην κεντρική λεωφόρο της πόλης, την Βασιλέως Γεωργίου, που πλέον ονομάζεται «οδός Ελένης Τοπαλούδη».

«Κορίτσι που αντιστάθηκες κρατήσου από τον ήλιο». Λόγια της εισαγγελέως, Αριστοτέλειας Δόγκα, που ειπώθηκαν πρωτόδικα στο δικαστήριο, τώρα χαράχθηκαν στην μαρμάρινη στήλη που από χθες δεσπόζει σε χώρο απέναντι από το δημαρχείο Διδυμοτείχου ως ένδειξη μνήμης στην αδικοχαμένη Ελένη Τοπαλούδη.

«Καμία άλλη Ελένη» αναγράφεται επίσης στη μαρμάρινη στήλη, που τοποθετήθηκε στη μνήμη της Ελένης, που το όνομά της έγινε συνώνυμο του αγώνα κατά της γυναικοκτονίας και της έμφυλης βίας.

Η τοποθέτηση της μαρμάρινης στήλης και η ονοματοδοσία έγιναν με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Διδυμοτείχου.

Τέσσερα χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της, το δημοτικό θέατρο γέμισε νεαρούς μαθητές που συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Διδυμοτείχου. Βαρύ το κλίμα και συγκινητικό όταν η Κούλα Αρμουτίδου, μητέρα της Ελένης, πήρε το λόγο προσπαθώντας να περάσει μηνύματα στα παιδιά και στον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το συνάνθρωπο

Δεν παρέλειψε ακόμη να εκφράσει για άλλη μια φορά την αγανάκτηση και το θυμό της για την μη ευνομούμενη πολιτεία, για την κοινωνία της υποκρισίας, της ανηθικότητας της έλλειψης αξιών και της ανεπάρκειας γονέων που μας περιβάλουν.

Ακούστηκε και το τραγούδι αφιερωμένο στην μνήμη της αδικοχαμένης Ελένης Τοπαλούδη, που έγραψε ο Χρήστος Γκρέμος σε στίχους της Ευαγγελίας Ζηλιασκοπούλου.

Έπειτα όλοι μαζί κατέβηκαν στον κεντρικό δρόμο της πόλης για τα αποκαλυπτήρια της οδού, από Βασιλέως Γεωργίου σε Ελένης Τοπαλούδη, αλλά και της μαρμάρινης στήλης ώστε να μένει πάντα στη μνήμη μας η Ελένη, που το όνομα της έγινε συνώνυμο του αγώνα κατά της γυναικοκτονίας και της έμφυλης βίας.

«Μέρα πόνου και θλίψης και πικρών αναμνήσεων, η σημερινή» δηλώνει η Κούλα Αρμουτίδου. «Αυτή η κοινωνία με την υποκρισία της όταν είναι να ανοίξει στόματά δεν ανοίγει. Στη Ρόδο ξέρουν τι συμβαίνει. Είναι νησί δολοφόνων, βιαστών και εκβιαστών. Τα ξέρει ο Ροδιακός λαός και δε λέει τίποτα», επισημαίνει.

«Μέρα βαριά η σημερινή», τόνισε ο πατέρας της Ελένης, Γιάννης Τοπαλούδης. «Μακάρι να ήταν ζωντανή και να μη χρειαζόταν τέτοιες εκδηλώσεις».

Ο γλύπτης, Γιώργος Βαρδούλης, που φιλοτέχνησε το έργο διευκρινίζει ότι αυτό αποτελείται από δυο φόρμες (του ζευγαριού) με την αντρική φόρμα να είναι αυτή που επισκιάζει όπως συμβαίνει σήμερα.

«Το δικό σου άσβεστο φως θα φωτίζει πάντα τα βαθύτερα σκοτάδια», μπορεί ακόμη να διαβάσει κανείς στην πλάκα της μαρμάρινης στήλης σκέψεις και λόγια της Εισαγγελέως που μπήκε στις καρδιές τους.

Πηγή: evros-news.gr

