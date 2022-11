Πολιτική

Βία κατά των Γυναικών - Μητσοτάκης: Τα θύματα για πρώτη φορά μιλούν και η πολιτεία κινητοποιείται (εικόνες)

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι, πλέον, δεν ζούμε στην άγνοια, γιατί τα θύματα μιλούν και η Πολιτεία κινητοποιείται, η λέξη κλειδί είναι η εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη προς την Πολιτεία ότι θα δράσει» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση με θέμα «Πολιτικές για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών» με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε, εξάλλου, πως «το πρόβλημα δεν θα λυθεί, ούτε εύκολα, ούτε γρήγορα, καθώς είναι σύνθετο και απαιτεί ένα συνολικό όσο και οριζόντιο σχεδιασμό, ήτοι την εμπλοκή διαφόρων Υπουργείων και υπηρεσιών» για να επισημάνει ότι «μιλάμε για μία προσπάθεια που δεν θα έχει ημερομηνία λήξης, καθώς όσο υπάρχουν εγκλήματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας τόσο πολίτες και κοινωνία θα πρέπει να αγρυπνούν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τονίζοντας ότι η βαριά σωματική βλάβη και η μόνιμη παραμόρφωση και αναπηρία επισύρουν πλέον ποινές κάθειρξης έως και 15 χρόνια, ενώ η εμπορία ανθρώπων έως και ισόβια κάθειρξη.

Προσέθεσε, δε, πως επιτέλους σήμερα έχει ποινικοποιηθεί ένα νέο έγκλημα, όπως είναι η εκδικητική πορνογραφία, ενώ υπενθύμισε πως η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στους χώρους εργασίας διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως έχουν γίνει τολμηρά βήματα και στον τομέα της εξιχνίασης και δίωξης των εν λόγω εγκλημάτων. «Τελευταίο όπλο σε αυτόν τον αγώνα είναι το panic button, που επιτρέπει στις γυναίκες να ενημερώνουν μέσω του κινητού τους και με ασφάλεια την Ελληνική Αστυνομία, έτσι ώστε να γνωρίζει την τοποθεσία του περιστατικού άσκησης βίας σε βάρος κάποιας γυναίκας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, που χαιρέτισε τη σπουδαία, όπως είπε δουλειά, που κάνει η γραμμή συμπαράστασης 15900.

Τσίπρας: να σπάσουμε τις αιτίες που γεννούν την έμφυλη βία

Μήνυμα έστειλε και ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στο Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

"Πρέπει να σπάσουμε τις αιτίες που γεννούν την έμφυλη βία. Και αν αυτό δεν ξεκινήσει από τον τρόπο που διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας, όσοι έχουμε αγόρια ιδίως, αλλα και όχι μόνο, εάν αυτό δεν σπάσει μέσα στην καθημερινότητα και στη ζωή μας, δεν θα είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί."

Πρώτο στοίχημα, να σπάσουμε τη σιωπή.

Σήμερα, τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στο Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών Κερατσινίου - Δραπετσώνας. pic.twitter.com/7vL6Mfh77E — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 25, 2022

