Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός “ισοπέδωσε” τη Βιλερμπάν μέσα στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας Παναθηναϊκός βγαλμένος από τα παλιά... πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στην άμυνά του και κατάφερε να πάρει μία εύκολη νίκη.

Με την άμυνα να διαλύει κάθε επιθετικό πλάνο της Βιλερμπάν και τον Ντουέιν Μπέικον να σημειώνει career high σε πόντους, ο Παναθηναϊκός έκλεισε δίχως απώλειες τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, δείχνοντας σημάδια αγωνιστικής ανόδου.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα με 77-58 στο ΟΑΚΑ, για τη 10η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 4-6 και υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην έβδομη ήττα τους.

Η αμυντική προσέγγιση του αγώνα και η διάρκεια που επέδειξε σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός «κούμπωσε» με το επιθετικό ξέσπασμα του Μπέικον στην τρίτη περίοδο (σημείωσε τους 12 από τους 25 πόντους του σε αυτό το διάστημα) και οι «πράσινοι» μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης.

Ακόμη ένα κομβικό στοιχείο στην άνετη επικράτηση του «τριφυλλιού» ήταν ο επιθετικός πλουραλισμός της ομάδας του Ντέγιαν Ράντονιτς, καθώς όσοι πάτησαν παρκέ φρόντισαν βρουν τον δρόμο προς το καλάθι (δεν σκόραραν Χουγκάζ και Μαντζούκας), όπως και τα 19 λάθη της Βιλερμπάν, η οποία τα... έσπασε από τα 6.75 (16.7%) και είχε πρώτο σκόρερ τον Ιβς Πονς (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 15-11, 39-24, 66-37, 77-58

Ειδήσεις σήμερα:

Ανέβηκαν στον Όλυμπο για το “τάμα” του νεκρού φίλου τους (εικόνες)

Παραίτηση του ΔΣ δομής ανάπηρων παιδιών μετά από αποκαλύψεις

Γυναικοκτονία στη Λάρισα: Ισόβια για τους πυροβολισμούς στη σύζυγό του