Βρετανία: Η Πυροσβεστική του Λονδίνου κατηγορείται για σεξιστική και ρατσιστική συμπεριφορά

Ανεξάρτητη έρευνα κάνει λόγο για "τοξικό" περιβάλλον που επέτρεπε τις καταχρήσεις και τον εκφοβισμό.

Ρατσιστικές και μισογυνιστικές συμπεριφορές, σεξουαλική παρενόχληση: η Πυροσβεστική του Λονδίνου κατηγορείται, από μια ανεξάρτητη έρευνα, για ένα "τοξικό" περιβάλλον που επέτρεπε τις καταχρήσεις και τον εκφοβισμό, με την ηγεσία της να δηλώνει ότι στο εξής θα επιδεικνύει "μηδενική ανοχή" σε τέτοια φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική του Λονδίνου (LFB) ζήτησε πέρσι τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, μετά την αυτοκτονία ενός 21χρονου πυροσβέστη ο οποίος υποστήριζε ότι οι συνάελφοί του τον παρενοχλούσαν επειδή καταγόταν από την Καραϊβική.

Αφού συνέλεξαν περισσότερες από 2.000 μαρτυρίες από πρώην και νυν μέλη του σώματος, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επικρατούσε "θεσμικός μισογυνισμός και ρατσισμός", όπως ανέφερε στο Twitter ο Ναζίρ Αφζάλ, πρώην εισαγγελέας και επικεφαλής της έρευνας, τα συμπεράσματα της οποία θα δοθούν προσεχώς στη δημοσιότητα.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν για παράδειγμα την περίπτωση ενός μουσουλμάνου πυροσβέστη, στις τσέπες του οποίου ορισμένοι συνάδελφοί του έβαζαν μπέικον και λουκάνικα. Άλλοι ούρησαν στο κράνος μιας γυναίκας ενώ άνδρες πυροσβέστες κορόιδευαν μια γυναίκα συνάδελφό τους για το βάρος της, μιμούμενοι τον θόρυβο που κάνει ένα φορτηγό. Ένας μαύρος πυροσβέστης βρήκε έναν βρόχο στο ερμάριό του.

My review into the culture of London Fire Brigade has leaked so yes i did find LFB was institutionally misogynist & racist



The staff deserve better

I have made 21 recommendations - pls read report



Before your rush to judge LFB please ask your organisation to look in the mirror https://t.co/1PtPybLM3W