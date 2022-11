Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Σάββατο: Οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Παράλληλη μετάδοση των παιχνιδιών με ελεύθερη πρόσβαση στον ΑΝΤ1 και στην πλατφόρμα ANT1+. Νέες προσφορές για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές στο ANT1+.



Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποφάσισε να μεταδώσει όλους τους αγώνες του FIFA World Cup Qatar 2022™ στον ΑΝΤ1 TV, παράλληλα με το ΑΝΤ1+ με σκοπό να μην χαθεί ούτε μία στιγμή από την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια μετάδοσης αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δημιουργήθηκαν τεχνικά προβλήματα στο ΑΝΤ1+. Η εταιρία του εξωτερικού που ανέλαβε το development της πλατφόρμας δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στον μεγάλο όγκο ζήτησης που υπήρξε. Η αδυναμία αυτή προκάλεσε αναστάτωση στους χρήστες του ΑΝΤ1+ και γι’ αυτό ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αντέδρασε από την πρώτη μέρα, δίνοντας ελεύθερη πρόσβαση στη θέαση των αγώνων. Η ομάδα του ΑΝΤ1+ συνεχίζει να εργάζεται για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν.

Με αίσθημα ευθύνης και απόλυτου σεβασμού προς τους συνδρομητές του AΝΤ1+, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποφάσισε για όλους όσοι πήραν την 6μηνη προσφορά, με 50% έκπτωση, από τις 17 Οκτωβρίου 2022, αλλά και σε όλους εκείνους που θα εγγραφούν στο ΑΝΤ1+ έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2022, την αυτόματη και δωρεάν επέκταση της συνδρομής τους για επιπλέον 3 μήνες.

Μέλημα του ΑΝΤ1+ είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας, ώστε να μπορούν οι χρήστες να απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, μαζί με όλο το περιεχόμενο της streaming πλατφόρμας, παντού, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

Το ΑΝΤ1+, εκτός από τους αγώνες, συνεχίζει να προσφέρει μια σειρά αποκλειστικών ταινιών της FIFA με όλη την ιστορία του Μουντιάλ, αποκλειστικές σειρές και ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στις ομάδες, τους πρωταγωνιστές και τα γήπεδα του FIFA World Cup Qatar 2022™, την εκπομπή «Football Stories», καθώς και τη σειρά ντοκιμαντέρ του Vice Greece για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα, το ΑΝΤ1+ είναι η μοναδική πλατφόρμα στην Ελλάδα που προσφέρει πρωτότυπες και αποκλειστικές ελληνικές παραγωγές αλλά και εκατοντάδες σειρές και ταινίες για μικρούς και μεγάλους, σε υψηλή ανάλυση και με δυνατότητα ταυτόχρονης θέασης.

Η μεγάλη γιορτή του Μουντιάλ συνεχίζεται στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Μη χάσετε λεπτό από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη για εντυπωσιακά γκολ, συναρπαστικά ντέρμπι, μεγάλες ανατροπές, αλλά και έντονα συναισθήματα!

Τέσσερις αγώνες κάθε ημέρα έχει το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2022 μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου.



Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις του Σαββάτου

Γεμάτο από πολύ δυνατά κι αμφίρροπα παιχνίδια στον 3ο και 4ο όμιλο είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου (26/11) στο δεύτερο... πιάτο της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Γαλλία αναζητά τη δεύτερη νίκη της, αυτή τη φορά επί της Δανίας, για να καπαρώσει τη θέση της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Αργεντινή, μετά την ήττα-σοκ από τη Σαουδική Αραβία, ψάχνει «απάντηση» απέναντι στο Μεξικό, για να μην βιώσει ένα σκληρό κι ατιμωτικό αποκλεισμό απ’ το δεύτερο ματς της διοργάνωσης.

Το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις, που θα μεταδοθούν απευθείας τόσο στον ΑΝΤ1 όσο και στο ANT1+ :

Τυνησία – Αυστραλία Στις 12:00

Πολωνία- Σαουδική Αραβία στις 15:00

Γαλλία- Δανία στις 18:00

Αργεντινή -Μεξικό στις 21:00

