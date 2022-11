Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός σταμάτησε τις έρευνες για τον καρκίνο

Πώς ο κορονοϊός άφησε στάσιμες τις έρευνες για τον καρκίνο. Φόβοι ότι θα δημιουργηθούν κι άλλες ασθένειες λόγω Covid.

Ανησυχητική επίπτωση στην έρευνα για τον καρκίνο, είχε η πανδημία covid-19. Η αντικαρκινική έρευνα έμεινε σχεδόν στάσιμη, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις ή και ματαιώσεις κλινικών μελετών καθώς η επιστημονική κοινότητα, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι κυβερνήσεις έριξαν τις δυνάμεις τους στην ανάπτυξη εμβολίου έναντι της λοίμωξης covid-19.

Οι συντονισμένες προσπάθειες, οι γρήγορες διαδικασίες και η επαρκής χρηματοδότηση έφεραν αποτελέσματα και αναπτύχθηκαν αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια. Το παράδειγμα όμως αυτό άνοιξε και το δρόμο για να αντιληφθούν όλοι ότι η έρευνα χρειάζεται χρηματοδότηση και συνεργασία, βασικά εργαλεία για να προχωρήσει, αναφέρει η Δρ. Βάσω Αποστολοπούλου καθηγήτρια Ανοσολογίας και αντιπρόεδρος του Τμήματος Έρευνας του Πανεπιστημίου Victoria στην Αυστραλία. Η ομογενής ερευνήτρια που ανέπτυξε την θεωρία της ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο του μαστού στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει εκπαιδευτεί στην ανοσολογία, τον καρκίνο και την πρωτεϊνική κρυσταλλογραφία.

Η κ. Αποστολοπούλου σε συνομιλία της με δημοσιογράφους στο περιθώριο του 1ου παγκόσμιου συνεδρίου Ελλήνων ιατρών και βιοεπιστημόνων της Διασποράς που διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και η Ελληνική Ιατρική Ένωση Αυστραλίας στη Μελβούρνη, υπογράμμισε ότι το παράδειγμα της covid-19, "κινητοποιεί πλέον τις φαρμακευτικές εταιρείες, που πριν ήταν διστακτικές να χρηματοδοτήσουν έρευνες για τον καρκίνο. Αν δεν υπήρχε ο SARS-CoV-2, ακόμα θα πηγαίναμε με το αργό βήμα όπως τα τελευταία 30 χρόνια". Όπως λέει, το αισιόδοξο είναι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες αντελήφθησαν τώρα ότι αν χρηματοδοτήσουν ερευνητικά προγράμματα θα έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα και στον καρκίνο, όπως με το εμβόλιο covid-19.

Η έρευνα για τον καρκίνο είναι μακροχρόνια

Η έρευνα προχωράει όσο γρήγορα προχωράει η τεχνολογία, αναφέρει η κ. Αποστολοπούλου. Η έρευνα για τον καρκίνο έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, υπάρχουν νέες μέθοδοι για την κατανόηση της λειτουργίας του και είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε καλύτερες θεραπείες.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για την έρευνα που διεξάγει η ίδια εδώ και 30 χρόνια για την ανάπτυξη εμβολίου για τον καρκίνο του μαστού λέει ότι αυτή συνεχίζεται και υπάρχουν ενθαρρυντικά ευρήματα. Όπως αποκάλυψε η ομάδα της έχει αποτελέσματα μελετών για 25 χρόνια. "Όλες οι κλινικές δοκιμές έδειξαν πως όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του μαστού η επιτυχία φθάνει στο 100%". Εξηγεί ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στις μελέτες είχαν νοσήσει και για τα επόμενα 20 χρόνια ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Όπως ανέφερε η κ. Αποστολοπούλου "τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι σε ποσοστό 30% η ομάδα γυναικών που δεν εμβολιάστηκε, μετά από 5 χρόνια, εμφάνισε πάλι καρκίνο, ενώ στις γυναίκες που έκαναν το εμβόλιο ο καρκίνος δεν επέστρεψε. Μετά από 25 χρόνια το ποσοστό των γυναικών που νόσησαν ανέβηκε στο 60%, ενώ στις εμβολιασμένες γυναίκες παρέμεινε στο μηδέν".

Η έρευνα θέλει χρόνο και υπομονή, ειδικά για τον καρκίνο πρέπει να περιμένεις πολύ, ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολοπούλου.

Νέες ασθένειες τα επόμενα χρόνια που θα σχετίζονται με τον SARS-CoV-2

"Το σύνδρομο long covid είναι κάτι νέο και τις επιπτώσεις του θα τις βρούμε μπροστά μας", σημείωσε η κ. Αποστολοπούλου. Τόνισε επίσης, ότι "τα επόμενα χρόνια θα εμφανιστούν καινούργιες ασθένειες που θα σχετίζονται με την λοίμωξη covid-19". Εξήγησε ότι ο SARS-CoV-2 είναι ιός και αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι "παραμένει στο σώμα, χωρίς συμπτώματα και δεν γνωρίζουμε ακόμη πως θα εξελιχθεί". Έχει διαπιστωθεί από ευρήματα μελετών ότι "κρύβεται", εκτός από το έντερο και στον εγκέφαλο και η συμπεριφορά του είναι προς το παρόν άγνωστη, ανέφερε. Κατέληξε λέγοντας: "Αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβω είναι πως ο κόσμος φοβόταν το εμβόλιο κατά της covid-19 αλλά δεν φοβόταν μη νοσήσει".

