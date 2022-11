Οικονομία

Ψηφιακοί νομάδες: Τι ακριβώς κάνουν, γιατί επιλέγουν την Ελλάδα

Πώς είναι να είσαι digital nomad στην Ελλάδα; Τι κάνει ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου να έρθουν στη χώρα μας και να την επιλέξουν ως τόπο εργασίας για μερικούς μήνες το χρόνο ή για περισσότερο διάστημα; Η κοινότητα των "ψηφιακών νομάδων" διευρύνθηκε λόγω της τηλεργασίας που προέκυψε ως ανάγκη κατά την πανδημία αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Πολλοί άνθρωποι που η εργασία τους δεν απαιτεί φυσική παρουσία και χρησιμοποιούν κυρίως την τεχνολογία, έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι ψηφιακοί νομάδες στην Ελλάδα αυξήθηκαν και αυτό έδωσε μια επιπλέον ώθηση και στη χώρα μας να οργανωθεί περισσότερο και να δώσει επιπλέον κίνητρα.

Αυτό που ψάχνει ένας ψηφιακός νομάς, παρόλο που ζει σε διάφορα μέρη του κόσμου και η σταθερή βάση δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη ζωή του, είναι η έννοια του σπιτικού. «Να νοιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου», όπως λέει ο 33χρονος Haz Memon, από το Ντουμπάι. Η βάση της επιχείρησής του βρίσκεται στην Ελβετία και εδώ και έξι χρόνια έχει επιλέξει διάφορα μέρη για να εργάζεται: Από την Γουατεμάλα, την Ταϊλάνδη, την Ισπανία, μέχρι και τη Νορβηγία. Τα τελευταία τρία χρόνια όμως, έρχεται συνέχεια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Χανιά. «Έρχομαι και μένω από τρεις έως πέντε μήνες και πλέον άνοιξα υποκατάστημα της εταιρείας μου και στην Κρήτη. Όταν γνώρισα την Ελλάδα την ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα τη φιλοξενία, την κουλτούρα, το φαγητό. Οι άνθρωποι εδώ σε κάνουν να νοιώθεις σαν στο σπίτι σου. Σε καλούν στο σπίτι τους, σε σταματούν και σου λένε "Έλα να πιούμε μια ρακί"...», λέει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτή η ενέργεια της Ελλάδας, η αμεσότητα των ανθρώπων, το κλίμα και η ποιότητα ζωής που τα γνωρίζουν συνήθως όταν έρχονται για διακοπές, κάνουν τους ψηφιακούς νομάδες να μετακομίζουν στη χώρα μας, όπως αναφέρει ο κ.Hemon.

«Μπορεί να κινούμαστε συνεχώς αλλά πάντα αναζητούμε να νοιώθουμε ότι είμαστε "σπίτι". Αυτό το βρίσκουμε στην Ελλάδα», σημειώνει και εξηγεί πως η χώρα μας έχει τεράστια δυναμική σε αυτόν τον τομέα, αν και είναι ακόμη στην αρχή. Η Κρήτη, όπως και η Αθήνα, έχουν τις υποδομές να υποστηρίξουν τους ψηφιακούς νομάδες αλλά όπως ο ίδιος λέει, πολλοί προορισμοί, κυρίως νησιά, τον χειμώνα δεν έχουν ανοιχτές επιχειρήσεις για να μπορεί κάποιος να ζήσει όπως θέλει εκεί, ενώ η σύνδεση με την ενδοχώρα είναι περιορισμένη.

Ο ίδιος πάντως, καθώς ένας από τους κλάδους της επιχειρήσής του αφορά στο real estate έχει διαπιστώσει τεράστια άνοδο στη ζήτηση ακινήτων από ψηφιακούς νομάδες στην Ελλάδα και εκτιμά ότι πρέπει να προβληθεί ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει τις υποδομές και μπορεί να δεχτεί digital nomads.

Για το λόγο αυτό η Marketing Greece δημιούργησε την πλατφόρμα Work from Greece όπου δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας ψηφιακός νομάς για την μετεγκατάστασή του και τη ζωή του στην Ελλάδα.

«Από τα στοιχεία που έχουμε από το Work from Greece που λειτουργεί ως μια κεντρική πλατφόρμα για ενημέρωση, οι πρώτες αγορές που αφορούν στους digital nomads είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρωσία. Μάλιστα, από τη Ρωσία υπάρχει πολύ κινητικότητα όταν ανεβαίνει εκεί το πολιτικό θερμόμετρο και αναζητούν τρόπους να έρθουν στην Ελλάδα», επισημαίνει η CEO της Marketing Greece Ιωάννα Δρέττα.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους είναι τέτοια που μας ενδιαφέρουν ως χώρα. Θέλουν να καταλάβουν τον προορισμό, να έρθουν σε επαφή με ντόπιους να συναναστραφούν με την τοπική κοινότητα και με τα δικά τους communities, τα οποία βέβαια δημιουργούνται όπου υπάρχουν πολλοί digital nomads και τα οποία εμείς επίσης προωθούμε από το Work from Greece. Δεν είναι μόνον ότι έρχονται και δημιουργούν ένα οικονομικό οικοσύστημα, έρχονται κυρίως εκτός σεζόν, άρα αυτό είναι ένα στοιχείο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και άμβλυνσης της εποχικότητας, ενώ την ίδια ώρα δημιουργούν ένα δίκτυο πρεσβευτών πολύ σημαντικό για τη χώρα και για το brand της», σημειώνει η κυρία Δρέττα.

Ο Jerome Bajou, Co-Founder CaptainBook.io και του WorkFromNaxos.gr είναι Γάλλος αλλά τα τελευταία 12 χρόνια ζει στη Νάξο. Εργαζόταν στο Λονδίνο σε μια πολύ απαιτητική εργασία που τού στερούσε τη δυνατότητα να έχει ποιότητα ζωής. Έτσι αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα, διατηρώντας μια δική του εταιρεία που δημιούργησε στο Λονδίνο και στην οποία μπορεί να εργάζεται από μακριά. Σήμερα μαζί με τη σύζυγό του έχει τη δική του επιχείρηση, ένα γαλλικό καφέ-ζαχαροπλαστείο στο λιμάνι της Νάξου. «Ήρθα στην Ελλάδα πριν από 12 χρόνια ως digital nomad αλλά πλέον η βάση μου είναι στη Νάξο, όπου ζω κι εργάζομαι με την ελληνίδα σύζυγό μου. Συνεχίζω να δουλεύω από μακριά και για την άλλη εταιρεία μου που έχει ως βάση το Λονδίνο, η οποία όμως είναι δική μου και μπορώ να το διαχειρίζομαι. Στη Νάξο περνάμε υπέροχα και τον χειμώνα. Είμαστε 22.000 άνθρωποι, είναι μεγάλο νησί», αναφέρει ο κ.Bajou.

Είναι ένα ιδιότυπος ψηφιακός νομάς, αφού πλέον η Ελλάδα έγινε το σπίτι του, αλλά είναι μια συναρπαστική διαδικασία, όχι όμως και τόσο εύκολη. «Πρέπει να το θέλεις, έχει να κάνει και με τη φύση της εργασίας σου… είναι αναλόγως τι θέλει κανείς από τη ζωή του γιατί δεν είναι εύκολο. Η Ελλάδα ωστόσο έχει τεράστιες προοπτικές στον τομέα αυτό. Τον χειμώνα τα περισσότερα καταλύματα δεν δουλεύουν. Αν μπορούμε να βάλουμε κόσμο και να έχουμε ανοιχτά δυο-τρια ξενοδοχεία παραπάνω, καφετερίες, μπαρ, ταβέρνες… όλοι μας θα κερδίσουμε από αυτό. Οι digital nomads είναι ένα "νέο αίμα", άνθρωποι που έχουν άλλες εμπειρίες, που έχουν δει κάτι διαφορετικό, βιώματα διαφορετικά που εμπλουτίζουν την κουλτούρα ενός τόπου», σημειώνει ο κ.Bajou.

