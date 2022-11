Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μετέφεραν μετανάστες σε κρύπτες φορτηγών

Χειροπέδες δυο άτομα που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς σε ειδικές κρύπτες σε φορτηγά. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σε ειδικές κρύπτες, μέσα σε φορτηγά, μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς δύο άτομα που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο περιπολιών στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο ύψος των κόμβων Ασπροβάλτας και Κερδυλλίων αντίστοιχα, εντόπισαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ισάριθμα φορτηγά αυτοκίνητα που μετέφεραν παράνομα, σε ειδικές κρύπτες, αλλοδαπούς οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί οδηγοί, μία 23χρονη γυναίκα κι ένας άντρας 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Σημειώνεται ότι το όχημα που οδηγούσε ο 19χρονος αλλοδαπός διαπιστώθηκε ότι έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και από την έρευνα προέκυψε πως έχει δηλωθεί κλοπή του τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους σε αστυνομικό κατάστημα του Νομού Αττικής.

