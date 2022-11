Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Λούλης: Τα παιδιά χρειάζονται στήριξη, μην τους γυρίσουμε την πλάτη (βίντεο)

Πώς σχολίασε τα όσα καταγγέλλονται τις τελευταίες ημέρες για την Κιβωτό του Κόσμου. Τι είπε για το περιβόητο κλουβί.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο το πρωί ο βιομήχανος Κώστας Λούλης, ο οποίος έχει δωρίσει στην «Κιβωτό του Κόσμου» δύο ακίνητα για να φιλοξενηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη.

Όπως είπε δεν είναι χαρούμενος με αυτά που ακούγονται, ωστόσο περιμένει την ολοκλήρωση του έργου των Αστυνομικών για να μπορεί να πάρει να πάρει θέση και σημείωσε ότι δεν θέλει ούτε να καταδικάσει, αλλά ούτε και να αθωώσει κανέναν.

Ωστόσο, ο κ. Λούλης με αφορμή τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες θέλησε να κάνει μια έκκληση προς τον κόσμο σημειώνοντας ότι πρέπει να προσέξουμε να μην απονευρωθούν τα φιλάνθρωπα αισθήματα των πολίτων με όλα αυτά που ακούγονται.

Τόνισε ότι ακόμα, ότι παρά το όσα καταγγέλλονται, ακόμα και στην «Κιβωτό του Κόσμου» υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται στήριξη και δεν πρέπει να τους γυρίσουμε την πλάτη.

Ο κ. Λούλης ανέφερε ακόμα ότι στην Κιβωτό του Κόσμου έχουν πάει 7.000 παιδιά και κανένα από αυτά δεν έχει κάνει καταγγελία.

Σχετικά με το κλουβί στην δομή του Βόλου, για το οποίο έχει καταγγελθεί ότι έβαζαν τα παιδιά για τιμωρία, ο κ. Λούλης ανέφερε ότι του μετέφεραν άνθρωποι από την περιοχή πως έβλεπαν παιδιά να παίζουν εκεί. Είπε ακόμα ότι η φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ήταν παραποιημένη, καθώς όπως είπε το κλουβί δεν ήταν τόσο μεγάλο, ενώ είναι σε σημείο που ήταν θεατό από τους πάντες. Δεν μπορεί να έβαζαν εκεί παιδί για τιμωρία, σημείωσε.

