Αθλητικά

NBA: Ρεκόρ καρφωμάτων ο Αντετοκούνμπο, εντυπωσιακά τα “Ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Μπακς επικράτησαν άνετα των Καβαλίερς, με τον Έλληνα άσο να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στα καρφώματα. Ο επόμενος αντίπαλος των Μπακς.

Πραγματοιώντας εξαιρετική εμφάνιση, οι Μιλγουόκι Μπακς, επικράτησαν άνετα με 117-102 των Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει εννέα φορές στο καλάθι των φιλοξενούμενων, ισοφαρίζοντας το σχετικό μρεκόρ του, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο Ελληνας άσος, ήταν για ακόμη μία βραδυά εντυπωσιακός και σε 31 λεπτά συμμετοχής, εκτός από τα εννέα καρφώματα, πέτυχε 38 πόντους, «μάζεψε» εννέα ριμπάουντ, μοίρασε έξι ασίστ, έκανε τρία λάθη, έδωσε δύο «τάπες» και κέρδισε εννέα φάουλ.

Τα «ελάφια» έχουν πλέον απολογισμό 13 νίκες και πέντε ήττες, ενώ πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχαν οι Τζεβόν Κάρτερ με 18 πόντους, Μπόμπι Πόρτις με 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ, πέτυχε οκτώ πόντους, αλλά «μοίρασε» έξι «τάπες». Από τους φιλοξενούμενους, που έχουν σημειώσει 12 νίκες, ενώ έχουν ηττηθεί επτά φορές, ξεχώρισαν οι Ντόνοβαν Μίτσελ (29 πόντοι) και Ντάριους Γκάρλαντ (20π.).

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, θα είναι οι Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/11 στις 03:00) στο Fiserv Forum.

The Giannis Takeover. ??



38 PTS | 9 REB | 8 AST | pic.twitter.com/0ppY3yMDtk — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 26, 2022

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Σακραμέντο 122-104

Ιντιάνα-Μπρούκλιν 128-117

Μαϊάμι-Ουάσινγκτον 110-107

Νέα Υόρκη-Πόρτλαντ 129-132 (παρ.)

Γκόλντεν Στέιτ-Γιούτα 129-118

Φοίνιξ-Ντιτρόιτ 108-102

Χιούστον-Ατλάντα 128-122

Μέμφις-Νέα Ορλεάνη 132-111

Μιλγουόκι-Κλίβελαντ 117-102

Οκλαχόμα-Σικάγο 123-119 (παρ.)

Σαν Αντόνιο-ΛΑ Λέϊκερς 94-105

Ορλάντο-Φιλαδέλφεια 99-107

Σάρλοτ-Μινεσότα 110-108

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 15-4

Φιλαδέλφεια 10-9

Τορόντο 9-9

Νέα Υόρκη 9-10

Μπρούκλιν 9-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 13-5

Κλίβελαντ 12-7

Ιντιάνα 11-7

Σικάγο 8-11

Ντιτρόιτ 5-16

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 11-8

Ουάσινγκτον 10-9

Μαϊάμι 9-11

Σάρλοτ 6-14

Ορλάντο 5-13

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 12-7

Πόρτλαντ 11-8

Γιούτα 12-9

Μινεσότα 10-9

Οκλαχόμα Σίτι 8-11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Φοίνιξ 12-6

Σακραμέντο 10-8

ΛΑ Κλίπερς 11-9

Γκόλντεν Στέιτ 10-10

Λ.Α. Λέικερς 6-11

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Νέα Ορλεάνη 11-8

Μέμφις 11-8

Ντάλας 9-8

Σαν Αντόνιο 6-14

Χιούστον 4-14