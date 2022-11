Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγό της

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που απασχολούν τις αστυνομικές Αρχές.

Ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε την τοπική αστυνομία του Ηράκλειου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 58χρονος από το Ηράκλειο χαστούκισε και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και το θώρακα την 51χρονη σύζυγό του.

Το θύμα της επίθεσης προχώρησε σε καταγγελία στο Α Αστυνομικό Τμήμα, άνδρες του οποίου συνέλαβαν τον 58χρονο.

